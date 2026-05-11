Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bus-Parade im Video

Barcelona feiert Titel-Party mit Tausenden Fans

La Liga
11.05.2026 21:47
Lamine Yamal und Raphinha
Lamine Yamal und Raphinha(Bild: AP/Joan Monfort)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hupende Autos, blau-rote Fahnen und Tausende jubelnde Fans: Der alte und neue spanische Fußballmeister FC Barcelona hat den Gewinn des 29. Liga-Titels mit einer großen Parade gefeiert. 

0 Kommentare

Das Team von Trainer Hansi Flick zog auf einem offenen Bus durch die Straßen der katalanischen Metropole. Die Katalanen waren am Sonntag drei Spieltage vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden.

„Mir geht es gut, danke“, rief Flick nach Medienberichten auf Fragen von Fans und Journalisten hinunter in die Menge. Sein Vater war wenige Stunden vor dem Match gegen den Erzrivalen Madrid in Deutschland gestorben. Die Stars um Lamine Yamal, Pedri, Raphinha & Co. sangen und tanzten indes ausgelassen, winkten der Menschenmenge zu und filmten mit ihren Handys unter dem Jubel von Zehntausenden, die die Straßen säumten.

Hier die besten Fotos:

(Bild: EPA/ALEJANDRO GARCIA)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)
(Bild: AP/Joan Monfort)

Der Bus war gegen 17.30 Uhr am Camp Nou losgefahren. Die Route passierte viele der bekanntesten Orte Barcelonas. Entlang der Strecke hatten sich bereits Stunden vor Beginn der Parade unzählige Fans versammelt.

Lesen Sie auch:
Barcelona lässt Meistertrainer Hansi Flick hochleben.
La Liga
Barcelona gewinnt Clasico und ist Meister!
10.05.2026
Filzmaier analysiert
Genie und Wahnsinn: Was Barcelona besonders macht
11.05.2026

Die Fiesta brachte den Verkehr am frühen Abend zeitweise zum Erliegen. Der Bus sollte erst spätabends nach rund vier bis fünf Stunden zum Stadion zurückkehren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
11.05.2026 21:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.225 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
106.610 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
100.180 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1404 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr La Liga
Überraschende Aussagen
70 Mio.-Wechsel? Bayern denkt über Kehrtwende nach
Emotionaler Abschied!
Ex-ÖFB-Teamspieler Kainz muss „mit Tränen kämpfen“
Kaufoption? Ablöse?
Gregoritsch-Zukunft: „Argumente auf seiner Seite“
Historisches Szenario
Deutschland: Das gab es in der Bundesliga noch nie
Deutsche Bundesliga
Heidenheim beschert Liga irren Abstiegs-Thriller

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf