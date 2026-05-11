Barcelona feiert Titel-Party mit Tausenden Fans

„Mir geht es gut, danke“, rief Flick nach Medienberichten auf Fragen von Fans und Journalisten hinunter in die Menge. Sein Vater war wenige Stunden vor dem Match gegen den Erzrivalen Madrid in Deutschland gestorben. Die Stars um Lamine Yamal, Pedri, Raphinha & Co. sangen und tanzten indes ausgelassen, winkten der Menschenmenge zu und filmten mit ihren Handys unter dem Jubel von Zehntausenden, die die Straßen säumten.