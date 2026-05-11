Tottenham verpasst Durchbruch im Abstiegskampf

Mathys Tel brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz in Führung (50.). Der Offensivspieler verursachte jedoch mit einem missglückten Fallrückzieher im eigenen Strafraum – sein Fuß landete statt am Ball im Gesicht von Ethan Ampadu – einen Strafstoß, den Dominic Calvert-Lewin verwandelte (74.). Tottenham hat nun noch Duelle mit Chelsea und Everton, während West Ham noch auf Newcastle und Leeds trifft.