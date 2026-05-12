„Sah Gesicht meiner toten Tochter und stach zu“

Wie ein Häufchen Elend sitzt der dreifache Familienvater am Montag in Leoben vor den Geschworenen. „Es ist reiner Zufall, dass wir keinen Mord verhandeln“, betont die Staatsanwältin in ihren Eröffnungsworten. Weil er ihn fragte, ob er was zu rauchen habe, soll der Angeklagte im steirischen Kapfenberg in den frühen Morgenstunden Mitte Oktober 2025 einen jungen Tschetschenen niedergestochen haben – in Brust und Oberschenkel.