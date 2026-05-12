Rot-weiß-roter Kult für den Fußballsommer

Der Fußballsommer 2026 hat sein Kult-Accessoire: den „Red Hot Austrian Fan“-Hut. Gemeinsam mit Amazon bringen die „Red Hot Austrian Fans“ und Geschwister Mauerer den roten Kult-Hut in limitierter Auflage auf den Markt – unterstützt von Fußball-Legende Toni Polster.