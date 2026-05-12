Rot-weiß-roter Kult für den Fußballsommer

Der Fußballsommer 2026 hat sein Kult-Accessoire: den „Red Hot Austrian Fan“-Hut. Gemeinsam mit Amazon bringen die „Red Hot Austrian Fans“ und Geschwister Mauerer den roten Kult-Hut in limitierter Auflage auf den Markt – unterstützt von Fußball-Legende Toni Polster.
Schon im November nach dem Spiel gegen Bosnien sorgte der rote Hut für Schlagzeilen, wie die Krone berichtete. Die „Red Hot Austrian Fans“ sind längst bekannt für ihre stilvollen Stadion-Auftritte mit Anzug und Hut – und avancierten damit schnell zu einem echten Blickfang der heimischen Fanszene. Nun wird aus dem Kultobjekt ein offizielles Fan-Must-have für den Fußballsommer 2026.
Amazon bringt den Hut auf die große Bühne
Eine zentrale Rolle spielt dabei Amazon. Nicht immer muss es beim Online-Riesen um große internationale Wachstumsstorys gehen – manchmal geht es auch darum, lokale Ideen sichtbar zu machen. Dort, wo sie entstanden sind.
Die Plattform ermöglicht es dem Wiener Familienunternehmen Geschwister Mauerer, den Kult-Hut schnell und unkompliziert österreichweit verfügbar zu machen.
„Wir unterstützen KMU weltweit beim Wachstum über Amazon – manchmal auch ganz gezielt lokal, wie bei diesem besonderen roten Hut.“
Yorck von Mirbach, Country Leader bei Amazon für Österreich und Schweiz
Gerade für kleinere Initiativen wird Amazon damit zum entscheidenden Enabler, um Sichtbarkeit und Reichweite zu schaffen.
Vom Geheimtipp zum Kultobjekt
Was einst als kleines Detail in einem Wiener Traditionshutgeschäft begann, entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zum viralen Fan-Highlight. Spätestens seit den ersten prominenten Auftritten mit dem auffälligen Accessoire ist der rote Hut in aller Munde.
Nun folgt der nächste große Schritt: Gemeinsam mit Amazon wird der „Red Hot Austrian Fan“-Hut erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht – exklusiv und in limitierter Stückzahl für 49,90€.
Tradition trifft auf moderne Fan-Kultur
Produziert wird der rote Kult-Hut vom Wiener Traditionsbetrieb Geschwister Mauerer. Das Familienunternehmen steht seit Jahrzehnten für hochwertige Kopfbedeckungen und verbindet nun klassisches Handwerk mit moderner Fan-Kultur.
Zusätzliche Aufmerksamkeit bringt Fußball-Legende Toni Polster ins Spiel. Der „Doppelpack-Toni“ fungiert als Testimonial und verleiht dem Accessoire noch mehr Strahlkraft bei Österreichs Fußballfans.
Ein Symbol für den Fußballsommer 2026
Der „Red Hot Austrian Fan“-Hut soll dabei weit mehr sein als nur ein modisches Accessoire. Vielmehr steht er für Gemeinschaft, Emotionen und die besondere Atmosphäre eines großen Fußballsommers.
Mit der Kooperation zwischen Amazon, dem Wiener Traditionshaus Geschwister Mauerer und den „Red Hot Austrian Fans“ entsteht ein außergewöhnliches Zusammenspiel aus Handwerk, Fanleidenschaft und digitaler Reichweite – und vielleicht schon jetzt eines der kultigsten Fan-Symbole des Jahres 2026.