Nach Prügel-Attacke hofft Linzer (35) auf Zeugen

„Wenn ich keine Tabletten nehme, spüre ich vor allem die Schulter immer noch“, so der Linzer, der bis heute krankgeschrieben war, im Gespräch mit der „OÖ“-Krone. Er sei nach einem gemütlichen Beisammensein mit Kollegen nur kurz noch alleine in ein Altstadt-Lokal gegangen. Weil dort aber nichts los gewesen sei, habe er sich auf den Heimweg gemacht, ohne noch etwas zu trinken oder mit irgendjemandem zu streiten.