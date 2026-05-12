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„Komplett grundlos“

Nach Prügel-Attacke hofft Linzer (35) auf Zeugen

Oberösterreich
12.05.2026 05:00
Timo Dutzler erlitt ein blaues Auge und einen Nasenbruch. Von den Tätern fehlt bisher aber ...
Timo Dutzler erlitt ein blaues Auge und einen Nasenbruch. Von den Tätern fehlt bisher aber leider offenbar jede Spur.(Bild: Krone KREATIV/Timo Dutzler, Markus Wenzel)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Am nächtlichen Heimweg wurde Timo Dutzler plötzlich von einem Duo am Linzer Hauptplatz angegriffen und schwer verletzt. Der 35-Jährige sucht nach Zeugen, die am 25. April am südöstlichen Eck des Hauptplatzes etwas Auffälliges mitbekommen haben.

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„Es ist so schnell gegangen. Ich kann mich nur noch an einen Schlag von hinten erinnern, aber es müssen mehrere gewesen sein. Da waren zwei Burschen zwischen 20 und 25 Jahren, die etwas mit einem ausländischen Akzent gesagt und beim Weggehen gelacht haben. Dann hat ein Ersthelfer die Rettung alarmiert.“ So schildert Timo Dutzler (35) das, was ihm am 25. April gegen 2.45 Uhr am Linzer Hauptplatz „komplett grundlos“ widerfuhr.

Rettungsauto statt Fußmarsch
Eigentlich wollte der Koch am Heimweg noch ein paar Kilometer sammeln, stattdessen wurde er mit der Rettung ins AKH gebracht – Nase gebrochen, Auge blau, Schulter geprellt und Knie abgeschürft.

„Wenn ich keine Tabletten nehme, spüre ich vor allem die Schulter immer noch“, so der Linzer, der bis heute krankgeschrieben war, im Gespräch mit der „OÖ“-Krone. Er sei nach einem gemütlichen Beisammensein mit Kollegen nur kurz noch alleine in ein Altstadt-Lokal gegangen. Weil dort aber nichts los gewesen sei, habe er sich auf den Heimweg gemacht, ohne noch etwas zu trinken oder mit irgendjemandem zu streiten.

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„Suche sehr schwierig“
„Die Polizei hat vor Ort meine Anzeige aufgenommen. Bei der letzten Einvernahme hieß es, dass es noch keine Verdächtigen gebe und die Suche sehr schwierig sei“, so der 35-Jährige. Wenn also jemand am 25. April gegen 2.45 Uhr am südöstlichen Linzer Hauptplatz (bei den Bummelzügen) etwas gesehen hat – bitte bei der PI Landhaus (059133 4586 100) melden!

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