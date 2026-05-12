Missbrauch? Salzburger Lehrer dienstfrei gestellt

Worum geht es? Gegen einen Lehrer einer Volksschule im Raum Salzburg stehen Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs im Raum. „Krone“-Informationen zu Folge gab es in den vergangenen Tagen offenbar bereits eine Notkonferenz der Lehrkräfte. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen erfahrenen Lehrer handeln. Auch die Salzburger Bildungsdirektion ist über die Causa bereits informiert.