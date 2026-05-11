Feuer, Sex, Katzenjammer: Semifinale der Favoriten

Knallbunte Show soll Akylas zum Sieg verhelfen

Dem härtesten Herausforderer Akylas aus Griechenland wird es egal sein. Denn er punktet weder mit eleganten Klängen noch mit tiefsinnigem Text. Stattdessen verzaubert er immer mehr Fans mit seinem schrägen Auftreten in verschiedenen (Raub-)Katzen-Outfits samt Katzenohrenhaube, seinem Enthusiasmus und seinem „Ferto“-Schlachtruf, der vor allem bei den Jungen gut ankommt. Eine knallbunte Show soll das Übrige tun, um ihm am Samstag zum Sieg zu verhelfen.