Bedrohte Medienvielfalt und Zweifel an Regierung

„Wenn es den Verantwortlichen ernst ist mit einer starken und unabhängigen Medienlandschaft, gilt es, insbesondere die im Regierungsprogramm niedergeschriebene Zustellförderung jetzt so schnell wie möglich zu beschließen. Hier darf nicht mehr länger zugewartet werden“, schlägt der Sprecher der Zeitungsverlage Alarm. Denn die Zustellwege, vor allem in entlegenere Regionen, werden aus Kostengründen immer schwerer zu bedienen.