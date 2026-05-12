GPS-Falle: Besitzer lotste Polizei zu Autodieb

Der 38-Jährige hatte während der Öffnungszeiten eine Mietwagenfirma im Bezirk Bruck an der Leitha aufgesucht. Dabei gelang es ihm in einem unbeobachteten Moment, einen Autoschlüssel einzustecken. Wenig später saß der Mann schon am Steuer in Richtung Heimat. Warum man das so genau weiß? Weil der Mietwagen mit einem GPS-Sensor ausgestattet war. Der Besitzer konnte somit auf seinem Handy genau den Standort des Autos nachlesen. Und er nahm selbst die Spur auf.