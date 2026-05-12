Schwerer Raub auf Busfahrer löste sich in Luft auf

Zeugen konnten ihn am Montag jedoch nicht überführen. Niemand hatte ihn abseits von schwarzer Kleidung und schwarzem E-Scooter wirklich erkannt. Bei Angaben zu Statur, Kleidung und Waffe kamen die zahlreichen Anwesenden auf keinen gemeinsamen Nenner. Es blieb bei „könnte sein“ oder „möglicherweise“. Eine Zeugin sah den damaligen Täter sogar „deutlich schlanker“ als den Angeklagten, der vor dem Schöffensenat rund um den Vorsitzenden Richter Paul Menardi Platz nehmen musste.