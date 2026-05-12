Schwerer Raub auf Busfahrer löste sich in Luft auf

Schock für den Lenker eines Linienbusses im Vorjahr in Telfs in Tirol! Bei einer Haltestelle stieg ein vermummter Mann ein, hielt ihm eine Pistole unter die Nase und erbeutete die Geldtasche. Nun saß ein Verdächtiger(28) vor Gericht – doch dieser stritt alles ab.
Sprichwörtlich die Hölle war im Oktober des Vorjahres in Telfs los. Nach einem schweren Raubüberfall mit einer CO2-Faustfeuerwaffe auf einen Busfahrer wurde eine Alarmfahndung ausgerufen. Ins Netz ging der Polizei schließlich ein 28-Jähriger, der nun in Innsbruck vor Gericht saß. Doch der Angeklagte stritt alles ab.
Unbekannter konnte mit geringer Beute flüchten
Kurz vor dem Raub, der sich gegen 23 Uhr ereignet hatte, stieg ein Mann mit einem E-Scooter in den Bus ein, zückte die Pistole und forderte die Geldtasche des Buschauffeurs. Mit dem Elektro-Roller machte sich der Dieb schließlich aus dem Staub. Die Beute war überschaubar, nur 154 Euro befanden sich in der Geldtasche.
Einiges spricht dafür, dass Sie es waren, einiges aber auch dagegen.
Vorsitzender Richter Paul Menardi
Zeugen konnten ihn am Montag jedoch nicht überführen. Niemand hatte ihn abseits von schwarzer Kleidung und schwarzem E-Scooter wirklich erkannt. Bei Angaben zu Statur, Kleidung und Waffe kamen die zahlreichen Anwesenden auf keinen gemeinsamen Nenner. Es blieb bei „könnte sein“ oder „möglicherweise“. Eine Zeugin sah den damaligen Täter sogar „deutlich schlanker“ als den Angeklagten, der vor dem Schöffensenat rund um den Vorsitzenden Richter Paul Menardi Platz nehmen musste.
„Indizienkette“ reichte nicht für Schuldspruch
„Einiges spricht dafür, dass Sie es waren, einiges aber auch dagegen“, erklärte schlussendlich der Richter und sprach den 28-Jährigen im Zweifel frei. Die Staatsanwältin hatte zuvor von einer „Indizienkette“ gesprochen, bei der man ansonsten von „sehr vielen Zufällen“ ausgehen müsse. Menardi und den beiden Schöffen reichte diese aber offenkundig nicht aus.
Ganz ohne Verurteilung kam der Mann aber nicht davon. Er hatte unter anderem in einem Lokal einen falschen Polizeiausweis vorgezeigt sowie in einem anderen Fall die Zeche geprellt. Dafür wurde der Tiroler zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt.
Sowohl das Urteil als auch der Freispruch sind jedoch noch nicht rechtskräftig.
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