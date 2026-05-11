Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Schwechat

Lukas Weißhaidinger gewinnt trotz Wetterchaos

Sport-Mix
11.05.2026 23:59
Lukas Weißhaidinger
Lukas Weißhaidinger(Bild: Thomas Windestam)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Österreichs Leichtathletik-Star Lukas Weißhaidinger gewann in Schwechat seinen zweiten Aufbau-Wettkampf der EM-Saison in Schwechat mit 65,64 m. Ein Wetterchaos verhinderte eine weitaus größere Weite des Diskus-Rekordlers …

0 Kommentare

Der Oberösterreicher, der am Samstag bei Windstille bereits sehr starke 67,00 m vorgelegt hatte, hatte extremes Wetterpech, er erwischte nämlich das komplette Programm: Sonne, Regen, wechselnden Wind und schließlich Windstille. Beim Einwerfen hatte er zwar noch einen äußerst guten Wurf mit 67,50 m. Dann aber setzte der Regen ein, der eine Verzögerung des Wettkampfbeginns bedingte.

„Konstanz war schon sehr gut“
Danach waren die Bedingungen für ganz weite Würfe einfach nicht mehr gegeben. Trainer Gregor Högler brachte es auf den Punkt: „So ein Pech hatten wir mit dem Wetter noch nie in Schwechat!“ Trotzdem zeigte Weißhaidinger aber einen „schönen Wettkampf“: „Er hat sich gut reingekämpft. Und so waren seine Weiten schon stark.“

So sah es Lukas Weißhaidinger natürlich auch selbst: „Ich bin sehr zufrieden, da waren heute schon gute Würfe dabei, technisch muss ich mich weiter verbessern. Da gibt es noch einiges zu bemängeln, wie ich es schon am Samstag gesagt habe. Aber unterm Strich bin ich zufrieden. Vor allem meine Konstanz war schon sehr gut.“

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Bald Ausreißer nach oben!“
Er hatte in den ersten drei Würfen 63,54, dann 65,64 und 65,40 m erzielt. Dann folgten drei Versuche, die er selbst ungültig machte. Diese Würfe lagen aber auch alle bei 65 m. Luki: „Das war schon okay.“ Auf diese Leistungen zu Saisonbeginn könne er aufbauen. „Da dürften schon bald Ausreißer nach oben kommen.“

In den nächsten Tagen und Wochen werde er noch „mehr ins Training investieren und bis zum Sommer mit der EM in Birmingham im August sicher top sein“. Jetzt folgen für ihn erst einmal auch eine Reihe von Wettkämpfen im Ausland. Bereits am kommenden Samstag wirft er in München.

Jetzt gegen die besten Deutschen
„Das Meeting wird wohl noch nicht so stark besetzte sein“, weiß Gregor Högler, „aber bald trifft er dann auf starke Konkurrenz – auch mit den besten Deutschen“. Dies werde dann auf Teneriffa und in Rehlingen der Fall sein. Zumindest hat sich Lukas Weißhaidinger schon in eine gute Position für die weiteren Wettkämpfe gebracht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
11.05.2026 23:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
112.595 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
106.953 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
100.821 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1458 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
942 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
913 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Mehr Sport-Mix
In Schwechat
Lukas Weißhaidinger gewinnt trotz Wetterchaos
In Portugal
Olympiasieger Bontus nach erstem WM-Tag Dritter
An Christi Himmelfahrt
„Mission Birmingham“ startet für Sprinterin Posch
Sieg beim 5-Sterne-GP
Österreicherin düpiert die versammelte Weltelite
Platz 63 in Charlotte
Straka verpatzt Generalprobe für PGA Championship

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf