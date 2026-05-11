Lukas Weißhaidinger gewinnt trotz Wetterchaos

So sah es Lukas Weißhaidinger natürlich auch selbst: „Ich bin sehr zufrieden, da waren heute schon gute Würfe dabei, technisch muss ich mich weiter verbessern. Da gibt es noch einiges zu bemängeln, wie ich es schon am Samstag gesagt habe. Aber unterm Strich bin ich zufrieden. Vor allem meine Konstanz war schon sehr gut.“