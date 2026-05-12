Pflegegeld wird für kommendes Jahr erhöht

Ärger mit Pensionisten wegen Kürzungen

Besonders zäh verlaufen – wie berichtet – die Gespräche mit den Seniorenvertretern. Im Budget ist eine Pensionserhöhung um einen Viertelprozentpunkt unter der Inflationsrate vorgesehen. Das Einsparungsvolumen liegt bei knapp 300 Millionen im Jahr. Wie das genau verteilt wird, ist noch offen. Die Präsidentinnen des Seniorenrats, Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer, bestehen auf der vollen Inflationsabgeltung und lehnen Gespräche über die geplanten Einsparungen ab.