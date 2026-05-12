In der Vergangenheit war es teilweise sehr bitter

Selbst Mattersburger Hilfe nutzte nichts

Schützenhilfe In der Saison 2005/06 verspielte Lustenau – im Dreikampf mit Altach und dem LASK – in der vorletzten Runde durch ein 0:1 im Rheindorf alle Aufstiegschancen. Der Ländle-Rivale stieg so in die Bundesliga auf. Besonders bitter verlief die Saison 2001/02. Hier lag Pasching eine Runde vor Schluss zwei Punkten vor Lustenau. Die Oberösterreicher patzten gegen Mattersburg. Mit einem Sieg gegen Untersiebenbrunn wäre die Austria Meister geworden, sie verlor aber 1:2.