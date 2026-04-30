Die kleinsten Maibaumdiebe stehen schon Schlange

Das Brauchtum des Baummopsens wird im Pfarrkindergarten von Feldkirchen an der Donau gelebt, die Regeln dafür sind etwas aufgeweicht. „Zum Klettern ist unser Baum aber nichts“, warnt die Kindergarten-Chefin.
Hier kommt er hin“ – die 21 Mädchen und Buben der „Orangen Gruppe“ im Pfarrkindergarten Feldkirchen an der Donau zeigen stolz, wo ihr Maibaum hingepflanzt wird. Er ist – der Größe der potenziellen Maibaumdiebe angepasst – im Vergleich natürlich nur ein Bäumchen: „Zum Klettern ist er nichts, da gehen wir zum großen Baum.“
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