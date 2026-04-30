Die kleinsten Maibaumdiebe stehen schon Schlange

Hier kommt er hin“ – die 21 Mädchen und Buben der „Orangen Gruppe“ im Pfarrkindergarten Feldkirchen an der Donau zeigen stolz, wo ihr Maibaum hingepflanzt wird. Er ist – der Größe der potenziellen Maibaumdiebe angepasst – im Vergleich natürlich nur ein Bäumchen: „Zum Klettern ist er nichts, da gehen wir zum großen Baum.“