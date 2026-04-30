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Schwere Vorwürfe

1. Wüsten-Titel winkt – aber Liga-Ärger um Ronaldo

Fußball International
30.04.2026 11:52
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: EPA/ALI HAIDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Cristiano Ronaldo steht mit Al Nassr vor seinem ersten Titelgewinn in der Wüste. In der Liga herrscht jedoch große Aufregung. Der Tenor: Al-Nassr werde von den Schiedsrichtern bevorzugt und dem Ronaldo-Klub werde „der Titel geschenkt“.

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Mit seinem 970. Karrieretreffer schoss Cristiano Ronaldo seinen Verein Al-Nassr zum 2:0-Sieg gegen Al-Ahli. Vier Spieltage vor Saisonende hat das Team bei einem Spiel mehr acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Al-Hilal und steuert auf den ersten Titel seit Ronaldos Wechsel zu.

Provokationen auf dem Platz
Schon während der Partie wurde es hitzig. Al-Ahli-Star Merih Demiral provozierte immer wieder, indem er zwei Finger in Richtung Ronaldo und dessen Teamkollegen zeigte – ein Hinweis auf die zweimal in Folge gewonnenen asiatischen Champions-League-Titel von Al-Ahli.

Schwere Vorwürfe nach Abpfiff
Nach dem Spiel legte Demiral auf X verbal nach und griff die Schiedsrichter an: „Die Schiedsrichterleistung ist verrückt, ich schwöre bei Gott... Schaut euch mein Bein an! Die Entscheidungen fallen immer zugunsten von Al-Nassr aus.“

Und weiter: „Jede Saison werden sie zu Titeln getrieben. Es ist, ehrlich gesagt, unglaublich. Wir sind stolz darauf, Al Ahli zu sein, bekommen nie Hilfe und kämpfen immer um Titel.“

Kritik hat Vorgeschichte
Bereits wenige Wochen zuvor hatte Al-Ahli-Profi Galeno ähnliche Vorwürfe geäußert und von einer Bevorzugung Ronaldos gesprochen. „Sie können ihnen den Pokal schon jetzt überreichen, das ist es, was sie wollen. Sie wollen uns auf jeden Fall aus der Meisterschaft drängen. Sie wollen den Pokal einer bestimmten Person geben – das ist eine Respektlosigkeit gegenüber unserem Verein“, schrieb er auf X.

Ronaldo kontert mit Ansage
Ronaldo selbst reagierte gelassen und konterte auf seine Art. Als Fans ihn provozierten, drehte er sich um, zeigte fünf Finger und rief: „Ich habe fünf Champions-League-Titel!“  Eine Anspielung auf seine insgesamt fünf Königsklassen-Titel mit Real Madrid und Manchester United.

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