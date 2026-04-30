1. Wüsten-Titel winkt – aber Liga-Ärger um Ronaldo

Cristiano Ronaldo steht mit Al Nassr vor seinem ersten Titelgewinn in der Wüste. In der Liga herrscht jedoch große Aufregung. Der Tenor: Al-Nassr werde von den Schiedsrichtern bevorzugt und dem Ronaldo-Klub werde „der Titel geschenkt“.
Mit seinem 970. Karrieretreffer schoss Cristiano Ronaldo seinen Verein Al-Nassr zum 2:0-Sieg gegen Al-Ahli. Vier Spieltage vor Saisonende hat das Team bei einem Spiel mehr acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Al-Hilal und steuert auf den ersten Titel seit Ronaldos Wechsel zu.
Provokationen auf dem Platz
Schon während der Partie wurde es hitzig. Al-Ahli-Star Merih Demiral provozierte immer wieder, indem er zwei Finger in Richtung Ronaldo und dessen Teamkollegen zeigte – ein Hinweis auf die zweimal in Folge gewonnenen asiatischen Champions-League-Titel von Al-Ahli.
Schwere Vorwürfe nach Abpfiff
Nach dem Spiel legte Demiral auf X verbal nach und griff die Schiedsrichter an: „Die Schiedsrichterleistung ist verrückt, ich schwöre bei Gott... Schaut euch mein Bein an! Die Entscheidungen fallen immer zugunsten von Al-Nassr aus.“
Und weiter: „Jede Saison werden sie zu Titeln getrieben. Es ist, ehrlich gesagt, unglaublich. Wir sind stolz darauf, Al Ahli zu sein, bekommen nie Hilfe und kämpfen immer um Titel.“
Kritik hat Vorgeschichte
Bereits wenige Wochen zuvor hatte Al-Ahli-Profi Galeno ähnliche Vorwürfe geäußert und von einer Bevorzugung Ronaldos gesprochen. „Sie können ihnen den Pokal schon jetzt überreichen, das ist es, was sie wollen. Sie wollen uns auf jeden Fall aus der Meisterschaft drängen. Sie wollen den Pokal einer bestimmten Person geben – das ist eine Respektlosigkeit gegenüber unserem Verein“, schrieb er auf X.
Ronaldo kontert mit Ansage
Ronaldo selbst reagierte gelassen und konterte auf seine Art. Als Fans ihn provozierten, drehte er sich um, zeigte fünf Finger und rief: „Ich habe fünf Champions-League-Titel!“ Eine Anspielung auf seine insgesamt fünf Königsklassen-Titel mit Real Madrid und Manchester United.
Nach 30 Spielen in der Saudi Pro League hält Ronaldo bei 25 Toren und zwei Assists.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.