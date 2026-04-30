1. Wüsten-Titel winkt – aber Liga-Ärger um Ronaldo

Kritik hat Vorgeschichte

Bereits wenige Wochen zuvor hatte Al-Ahli-Profi Galeno ähnliche Vorwürfe geäußert und von einer Bevorzugung Ronaldos gesprochen. „Sie können ihnen den Pokal schon jetzt überreichen, das ist es, was sie wollen. Sie wollen uns auf jeden Fall aus der Meisterschaft drängen. Sie wollen den Pokal einer bestimmten Person geben – das ist eine Respektlosigkeit gegenüber unserem Verein“, schrieb er auf X.