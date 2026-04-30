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Wurlitzer! Wiedersehen mit Christa Kummer im ORF

Adabei Österreich
30.04.2026 10:32
Die TV-Zuschauer vermissen Christa Kummer. Jetzt gibt es dank Song Contest in Wien ein ...
Die TV-Zuschauer vermissen Christa Kummer. Jetzt gibt es dank Song Contest in Wien ein unerwartetes Wiedersehen!(Bild: Christa Kummer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dafür vergeben wir „Twelve Points“, zwölf Punkte wie beim Song Contest! Nach ihrem viel diskutierten Aus 2025 ist ORF-Wetterlegende Christa Kummer wieder im Fernsehen zu sehen – allerdings nicht mehr vor der Wetterkarte.

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Am 9. Mai gibt es ein Wiedersehen mit Christa Kummer bei ORF III – und zwar als Teil der Unterhaltungssendung „Song Contest Wurlitzer“. Statt Prognosen gibt’s diesmal Musik, Erinnerungen und pointierte Kommentare rund um den Eurovision Song Contest.

Gemeinsam mit prominenten Gästen wie Kristina Sprenger, Armin Assinger und Alfons Haider blickt sie auf die grössten ESC-Hits zurück – inklusive persönlicher Favoriten und jeder Menge Schmäh.

Auf Instagram hat sie bereits Bilder der Sendung gepostet: 

Durch den Abend führt Lizzi Engstler, während die Runde legendäre Auftritte analysiert, bewertet und für unterhaltsame Diskussionen sorgt. Die Sendung setzt voll auf Nostalgie und bringt Kult-Momente des Song Contests zurück ins TV.

Mehr als drei Jahrzehnte war Christa Kummer eines der bekanntesten Gesichter im ORF-Wetter. Ihr Abschied sorgte 2025 für Schlagzeilen – umso erfreulicher ist jetzt ihre Rückkehr in völlig neuer Rolle.

Kein Wetter, keine Karten – dafür Musik, Humor und ESC-Kult: Christa Kummer zeigt beim ORF-Comeback eine neue Seite. Und beweist ganz nebenbei, dass sie auch ohne Regenradar beste Unterhaltung liefern kann.

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