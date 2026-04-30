Veränderung im ÖSV! Christian Scherer hört auf

„Das waren besondere Momente“

Der scheidende Generalsekretär blickt positiv auf seine Zeit zurück: „Die Zeit beim ÖSV war für mich vor allem eines: eine intensive und sehr bereichernde Zusammenarbeit mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen. Ich bin seit Februar 2012 Teil des ÖSV und durfte ab Oktober 2020 als Generalsekretär eine große Verantwortung übernehmen“, so Scherer. „Gemeinsam im Team ist es uns gelungen, den Verband in einer herausfordernden Phase gut aufzustellen, zentrale Partnerschaften langfristig zu sichern und unter anderem auch strategische Investitionen in die Digitalisierung des Verbandes oder auch in eine Flutlichtanlage am Bergisel zu realisieren. Die Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm im Jänner 2024, aber vor allem die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach waren besondere Momente und werden uns alle noch lange in Erinnerung bleiben.“