Veränderung im ÖSV! Christian Scherer hört auf

Veränderung im ÖSV! Generalsekretär Christian Scherer verlässt den Verband im Herbst und wechselt in die Privatwirtschaft.
Am letzten Tag des Geschäftsjahres gibt der Österreichische Skiverband bekannt: Christian Scherer scheidet im Herbst auf eigenen Wunsch aus. Der langjährige Funktionär möchte sich beruflich neu orientieren. Mit Anfang Mai startet die Suche nach einem neuen Generalsekretär.
ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober würdigte Scherers Arbeit. „Bei Christian Scherer möchte ich mich für seinen großen Einsatz und seine hervorragenden Leistungen im Namen des gesamten ÖSV sehr herzlich bedanken und ihm für seine neue Aufgabe das Allerbeste wünschen“, sagt Stadlober.
Sportdirektor und Geschäftsführer Mario Stecher erklärt: „Christian hat unseren Verband auch in herausfordernden Zeiten mit bemerkenswerter Ruhe geführt und damit eine starke wirtschaftliche Basis für die kommenden Jahre geschaffen. Für die vertrauensvolle und stets konstruktive Zusammenarbeit, die es auch in den kommenden Monaten noch geben wird, möchte ich ihm meinen aufrichtigen Dank aussprechen.“
„Das waren besondere Momente“
Der scheidende Generalsekretär blickt positiv auf seine Zeit zurück: „Die Zeit beim ÖSV war für mich vor allem eines: eine intensive und sehr bereichernde Zusammenarbeit mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen. Ich bin seit Februar 2012 Teil des ÖSV und durfte ab Oktober 2020 als Generalsekretär eine große Verantwortung übernehmen“, so Scherer. „Gemeinsam im Team ist es uns gelungen, den Verband in einer herausfordernden Phase gut aufzustellen, zentrale Partnerschaften langfristig zu sichern und unter anderem auch strategische Investitionen in die Digitalisierung des Verbandes oder auch in eine Flutlichtanlage am Bergisel zu realisieren. Die Skiflug-Weltmeisterschaften am Kulm im Jänner 2024, aber vor allem die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach waren besondere Momente und werden uns alle noch lange in Erinnerung bleiben.“
Die Geschäftsführung im ÖSV wird nun neu aufgestellt, im Mai beginnt die Suche nach einem neuen Generalsekretär. „Der Fokus der zukünftigen Funktion liegt weiterhin insbesondere auf den kommerziellen Bereichen sowie der strategischen Positionierung des ÖSV“, gab Stadlober bekannt.
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