Vierjähriger rannte über Straße: Von Auto erfasst

Horror-Vorstellung für alle Eltern und Autofahrer: Unbemerkt lief Mittwochabend ein Vierjähriger in Moosbach (OÖ) hinter geparkten Autos auf die Straße. Ein Lenker konnte nicht mehr bremsen, erfasste das Kleinkind – es wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.
Am Mittwoch gegen 18 Uhr verließ der vierjährige Bub unbemerkt die Garage des Elternhauses in Moosbach. Vermutlich wollte er auf die gegenüberliegende Wiese gelangen. Gerade als er hinter einem parkenden Auto auf die Straße rannte, kam ein Fahrzeug daher.
Mit Heli ins Spital
Der ortsansässige Pkw-Fahrer konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den 4-Jährigen. Das Kind blieb schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III nach Linz geflogen.
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