Vierjähriger rannte über Straße: Von Auto erfasst

Mit Heli ins Spital

Der ortsansässige Pkw-Fahrer konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den 4-Jährigen. Das Kind blieb schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus III nach Linz geflogen.