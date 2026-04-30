Anrainer verärgert: Müll an Alter Donau ufert aus

Neben den ohnehin schon übervollen Mistkübeln türmten sich zuletzt Müllberge. Donaustädter zeigen sich verärgert über das neue alte Problem.
In der Vergangenheit sorgten überfüllte Mistkübel an der Alten Donau in Wien bereits mehrmals für Unmut. Die steigenden Temperaturen rufen Anrainern zufolge nun wieder rücksichtslose Müllsünder in der beliebten Freizeitoase auf den Plan.
Verpackung und Essensreste häufen sich rund um randvolle Mistkübel (siehe Bild) nahe der Kagraner Brücke. Ähnliches Problem keimt auch an der oberen Alten Donau auf.
Angepasster Entleerungszyklus
„Jedes Jahr das Gleiche“ zeigt sich ein Donaustädter verärgert. Er sieht die zuständige Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) am Zug.
Dort heißt es auf „Krone“-Nachfrage, dass die vorhandene Menge an Abfallbehältern „dem aktuellen Bedarf angemessen“ sei.
Aber: Im Mai werden die Mistkübel dann häufiger entleert als noch im April, um dem steigenden Besucheraufkommen vor Ort gerecht zu werden, so ein Sprecher.
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