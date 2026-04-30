Kreml: 450.000 Russen melden sich für Putins Krieg

Bis Mitte März schätzt „Groza“, ein russisches Online-Medium für Studenten, dass an fast 200 Universitäten und Hochschulen in Russland für den Einsatz einer Elite-Einheit zur Drohnenabwehr rekrutiert worden sei.

Seit Monaten beklagt die Ukraine zudem, dass Russland in Afrika Söldner für den Krieg rekrutiert. Allein Kenia gibt an, dass mehr als 1000 Kenianer für den Kampf angeworben wurden – angelockt von Gehältern von mehreren tausend Dollar und Bonuszahlungen von über 6000 Dollar.