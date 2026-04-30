Philadelphia schaltet im NHL-Play-off Penguins aus

Die Philadelphia Flyers haben sich im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen die Pittsburgh Penguins durchgesetzt.
Die Flyers feierten am Mittwoch einen 1:0-Heimsieg nach Verlängerung und mit 4:2-Siegen in der „best of seven“-Serie den Aufstieg. Cam York erzielte in der 78. Minute den einzigen Treffer. Die Flyers stehen erstmals seit 2020 in der zweiten Runde und treffen auf die Carolina Hurricanes, im Grunddurchgang das beste Team der Eastern Conference.
Canadiens und Knights in Führung
Die Montreal Canadiens und Vegas Golden Knights gingen in ihrer Serie 3:2 in Führung. Montreal gewann bei Tampa Bay Lightning 3:2, die Golden Knights besiegten in Las Vegas Utah Mammoth 5:4.
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