Philadelphia schaltet im NHL-Play-off Penguins aus

Die Flyers feierten am Mittwoch einen 1:0-Heimsieg nach Verlängerung und mit 4:2-Siegen in der „best of seven“-Serie den Aufstieg. Cam York erzielte in der 78. Minute den einzigen Treffer. Die Flyers stehen erstmals seit 2020 in der zweiten Runde und treffen auf die Carolina Hurricanes, im Grunddurchgang das beste Team der Eastern Conference.