Für Zeller wird es zu einem Wettlauf mit der Zeit

Die Saison des 26-Jährigen verlief mit Bern in der Schweizer National League nicht gerade nach Plan, er wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst: „Es war eine sehr bittere Zeit, nach der Reha habe ich mich an derselben Stelle noch einmal verletzt. Ich bin vor allem froh, dass ich wieder am Eis stehen kann.“ Ob er beim Turnier in der Schweiz dabei sein kann, wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. „Es wird für mich ein Kampf um die WM“, weiß Baumgarnter. Vor allem da die WM bei den Eidgenossen stattfindet, wäre der Pinzgauer natürlich gerne mit von der Partie: „Das wäre natürlich toll, wenn ich die WM spielen könnte, derzeit fehlt mir aber noch die Intensität.“