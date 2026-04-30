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WM in Gefahr

Für Zeller wird es zu einem Wettlauf mit der Zeit

Sport
30.04.2026 11:00
Österreich (Benny Baumgartner, li.) trifft auf Deutschland.
Österreich (Benny Baumgartner, li.) trifft auf Deutschland.(Bild: GEPA)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Zum dritten Mal in Folge bittet das österreichische Eishockey-Nationalteam Deutschland heute zum heißen Tanz auf dem Eis. Das Vorbereitungscamp in Zell am See ist vor allem für Benjamin Baumgartner etwas Besonderes. Der gebürtige Pinzgauer steht nach einer Verletzung erstmals wieder auf dem Eis und muss um die WM bangen. 

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Bereits zum dritten Mal in Folge macht das österreichische Eishockey-Nationalteam vor der Weltmeisterschaft Halt in Zell am See. Die Cracks von Teamchef Roger Bader spulen das gewohnte Vorbereitungsprogramm ab und empfangen heute (19, live auf ORF Sport +) Deutschland traditionell zum Prestigeduell.

Besonders ist das Camp vor allem für Benjamin Baumgartner. Der Schweiz-Legionär und gebürtige Zeller stieß diese Woche zur Bader-Crew. „Das ist die einzige Zeit im Jahr, in der ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Es ist immer etwas ganz Spezielles, wenn ich in dieser Halle bin, da kommen sofort Erinnerungen hoch, hier habe ich mit dem Eishockeyspielen angefangen“, wird der Stürmer nostalgisch.

Zitat Icon

Es war eine sehr bittere Zeit, nach der Reha habe ich mich an derselben Stelle noch einmal verletzt.

Benjamin Baumgartner

Die Saison des 26-Jährigen verlief mit Bern in der Schweizer National League nicht gerade nach Plan, er wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst: „Es war eine sehr bittere Zeit, nach der Reha habe ich mich an derselben Stelle noch einmal verletzt. Ich bin vor allem froh, dass ich wieder am Eis stehen kann.“ Ob er beim Turnier in der Schweiz dabei sein kann, wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. „Es wird für mich ein Kampf um die WM“, weiß Baumgarnter. Vor allem da die WM bei den Eidgenossen stattfindet, wäre der Pinzgauer natürlich gerne mit von der Partie: „Das wäre natürlich toll, wenn ich die WM spielen könnte, derzeit fehlt mir aber noch die Intensität.“

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