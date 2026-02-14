Stellantis will wieder mehr Diesel-Autos anbieten

In Europa ist die Nachfrage nach Dieselautos in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Der Anteil der Selbstzünder an den Neuwagenverkäufen lag vor dem Dieselskandal noch bei mindestens 50 Prozent und brach bis 2025 nach Daten des europäischen Branchenverbandes ACEA auf nur noch 7,7 Prozent ein.