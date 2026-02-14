Vorteilswelt
Mindestens sieben neue

Stellantis will wieder mehr Diesel-Autos anbieten

Motor
14.02.2026 06:10
Gerade die Stellantis-Marken waren in Sachen Diesel immer stark – das sollen sie jetzt wieder ...
Gerade die Stellantis-Marken waren in Sachen Diesel immer stark – das sollen sie jetzt wieder werden.(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Dieselsterben ist beinahe schon so sprichwörtlich wie der Dieselskandal, der dazu erheblich beigetragen hat. Immer weniger Kunden kaufen Selbstzünder – nicht zuletzt weil immer weniger angeboten werden. Jetzt kündigt Stellantis eine echte Renaissance dieses Verbrennungsprinzips an.

Der Multimarkenkonzern stockt seine Auswahl an Dieselmodellen in Europa auf. Dabei geht es um mindestens sieben Fahrzeuge von Modellreihen wie Opel Astra, Citroen Berlingo oder Peugeot 308. Das zeigen Händler-Websites und Unternehmensmitteilungen. „Wir haben entschieden, Dieselmotoren in unserem Produktportfolio zu belassen und in einigen Fällen die Antriebsauswahl zu steigern“, erklärte Stellantis.

Das Unternehmen, zu dem auch die Marken Peugeot, Citroen, Alfa Romeo oder Fiat gehören, wolle wieder wachsen. Deswegen achte man auf die Nachfrage der Kunden.

In Europa ist die Nachfrage nach Dieselautos in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Der Anteil der Selbstzünder an den Neuwagenverkäufen lag vor dem Dieselskandal noch bei mindestens 50 Prozent und brach bis 2025 nach Daten des europäischen Branchenverbandes ACEA auf nur noch 7,7 Prozent ein.

Stellantis hatte sich erst in der vergangenen Woche von seiner Elektro-Strategie verabschiedet und dafür Abschreibungen von mehr als 22 Milliarden Euro in Kauf genommen. Die konkreten Pläne zur künftigen Antriebsstrategie will Stellantis-Chef Antonio Filosa im Mai vorstellen.

