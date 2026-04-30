Prince Jackson verrät, wie Vater wirklich war

Vieles war nicht „normal“

Gleichzeitig gab Prince zu, dass ihm erst später klar wurde, dass vieles, was er als „normal“ empfand, es eigentlich nicht war. Er sagte: „Je älter ich wurde, desto mehr habe ich gemerkt, dass vieles, was ich für ein normales Leben halte, eigentlich nicht normal ist. Wir sind mit meinen Geschwistern und meinem Vater auf Neverland aufgewachsen. Für uns war das einfach Familienzeit, aber im Hintergrund liefen Elefanten und Giraffen herum.“