Bub (13) darf nun doch zur Schuleinstufungsprüfung

Einstufung bis Ende Mai

„Wir haben heute den Fahrplan festgelegt. Die Einstufungsprüfungen für alle Pflichtfächer werden dann zwar zügig, aber nicht überbordend rasch hintereinander zu absolvieren sein“, erklärt Kerschbaumer. Zumindest bis Ende Mai soll aber feststehen, auf welchem schulischen Level sich der Bub befindet. Bei den jeweiligen Prüfungen wird auch die Schulaufsicht zuhören. „Die Eltern dürfen aber nicht dabeisein“, so Kerschbaumer. Das Prozedere werde im Grunde genauso ablaufen, wie das etwa bei den Einstufungsüberprüfungen von ukrainischen Kindern der Fall war.“