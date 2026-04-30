Sorgt der Video-Assistent häufiger für Elfmeter?

Egal, ob in der 2. Klasse Pulkautal oder im Halbfinale der Champions League: Über Entscheidungen des Schiedsrichters wird immer diskutiert. Daran ändert auch die Einführung des Video-Assistenten nichts. Ob Bayerns Alphonso Davies den Ball tatsächlich strafbar mit der Hand spielte oder ob Arsenals Eberechi Eze in Madrid elferwürdig gefoult wurde, sind Entscheidungen, die in beide Richtungen ausgehen können. Werden seit der Einführung des VAR aber nun mehr Elfmeter gegeben oder nicht? Wir haben uns in der Bundesliga umgesehen.