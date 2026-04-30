Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Just vor dem 1. Mai

„Schlag ins Gesicht“: Streit in SPÖ geht weiter

Innenpolitik
30.04.2026 11:25
Lercher kontert Hackers Lob für die steirischen Spitalspläne.
Lercher kontert Hackers Lob für die steirischen Spitalspläne.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz, Mario Urbantschitsch)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Noch nicht einmal zwei Monate sind seit dem Bundesparteitag der SPÖ vergangen, da fehlt von der roten Einheit bekanntlich bereits wieder jede Spur. Wieder einmal ist es das Thema Gesundheit, bei dem die Sozialdemokraten nicht mit einer Stimme sprechen. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher kontert eine Provokation aus Wien ...

0 Kommentare

Nicht einmal mehr zum 1. Mai kommt die SPÖ intern zur Ruhe. Einerseits, weil die abermaligen Einschnitte der Regierung bei den Pensionisten bei den Aufmärschen viele Genossen auf die Barrikaden treiben. Andererseits aber auch, weil man beim so wichtigen Thema Gesundheit längst nicht mehr mit einer Stimme spricht.

Provokation aus Wien?
Erst kürzlich eskalierte ein Streit um die Herzchirurgie in Oberwart zwischen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und seiner Genossin, Sozialministerin Korinna Schumann – wie berichtet – auf offener Bühne. Jetzt sorgen auch noch Äußerungen des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker in der Steiermark für heftige Bauchschmerzen. Im Wiener Landtag pries Hacker den blau-schwarzen Spitals-Deal in der Steiermark als „Benchmark“ und „superschlaue Vereinbarung“ – wohl wissend, dass die steirischen Sozialdemokraten das ganz anders sehen.

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Hans Peter Doskzil (SPÖ) setzte die Herzchirurgie an der Klinik Oberwart gegen ...
Krone Plus Logo
Gegen jeden Widerstand
Herzchirurgie: Das steckt hinter dem Alleingang
25.04.2026
Land widerspricht Bund
„Fake News“: Verwirrung um Herzchirurgie Oberwart
24.04.2026
In Oberwart
Herzchirurgie: Kritik hält an, der Betrieb läuft
21.04.2026

Eine bewusste Provokation aus Wien? Entsprechend verschnupft reagiert nun jedenfalls SPÖ-Landesparteichef Max Lercher. In einem der „Krone“ vorliegenden Brief nennt er Hackers Lob schlicht „gefährlichen Pfusch“ – und wirft dem Stadtrat vor, weder die steirische Lebensrealität noch die Verträge zu kennen, die er so großzügig bejubelt.

„Ich habe mit tiefem Befremden deine Ausführungen im Wiener Landtag zum steirischen Gesundheitswesen verfolgt. Dass du den blau-schwarzen Spitals-Deal in der Steiermark als 'Benchmark' bezeichnest, mag aus einer Wiener Verwaltungssicht vielleicht theoretisch Sinn ergeben – für die Menschen im Bezirk Liezen und in Bad Radkersburg ist es ein Schlag ins Gesicht“, so Lercher wörtlich.

Faktische Schließung?
Lercher führt konkrete Beispiele ins Treffen. In Bad Aussee spreche er von einer faktischen Schließung auf Raten, das Spitals-Personal habe seine Zukunft aus der Zeitung erfahren. In Bruck an der Mur sei die Akutambulanz überfallsartig dichtgemacht worden, in Bad Radkersburg die Orthopädie ohne Not verlegt. Dazu binde ein jährlich kündbarer Vertrag die Steiermark an das ohnehin überlastete Oberösterreich – zieht dieses den Stecker, bricht laut Lercher die Versorgung ganzer Regionen zusammen.

Seine Botschaft an den Wiener Genossen ist dabei unmissverständlich: Bevor man bei Patienten spart, müsse man in den aufgeblähten Strukturen des Systems sparen. Zurufe aus dem roten Wien, die das Gegenteil legitimieren, brauche man in der Grünen Mark nicht. Am Tag der Arbeit kämpft die SPÖ also nicht nur gegen die Regierung – sondern auch wieder einmal gegen sich selbst.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
30.04.2026 11:25
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Max LercherHans Peter Doskozil
WienBurgenlandSteiermark
SPÖ
RegierungPensionistenHacker
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
185.216 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
165.800 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
121.015 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1316 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
EU will Orbán und Freunde zur Rechenschaft ziehen
1310 mal kommentiert
Der abgewählte Premier nimmt sein Mandat nicht an
Niederösterreich
FPÖ-Politiker nach Beziehungsstreit unter Druck
1219 mal kommentiert
Skurriler Polizeieinsatz: FP-Nationalrat Harald Thau wurde bei einer Prügelei mit seiner ...
Mehr Innenpolitik
Just vor dem 1. Mai
„Schlag ins Gesicht“: Streit in SPÖ geht weiter
Diamant aus Indien
Mamdani: Charles soll Kronjuwelen zurückgeben
Läuft heute aus
Koalition streitet um verlängerte Spritpreisbremse
Nach Kritik von Merz
Trump prüft Abzug von Truppen in Deutschland
FPÖ übt scharfe Kritik
Polit-Streit um Budget-Kürzung beim Familienbonus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf