„Schlag ins Gesicht“: Streit in SPÖ geht weiter

Seine Botschaft an den Wiener Genossen ist dabei unmissverständlich: Bevor man bei Patienten spart, müsse man in den aufgeblähten Strukturen des Systems sparen. Zurufe aus dem roten Wien, die das Gegenteil legitimieren, brauche man in der Grünen Mark nicht. Am Tag der Arbeit kämpft die SPÖ also nicht nur gegen die Regierung – sondern auch wieder einmal gegen sich selbst.