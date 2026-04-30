Janke nach 14 Jahren noch einmal „Der Bachelor“!

„14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist eine Ehre“, sagt der Hamburger. Und klar: Traumkulisse, Dates, 20 Frauen – das lässt sich der Bachelor-Veteran nicht zweimal sagen. Doch diesmal zählt für ihn mehr als nur der perfekte Moment: „Ich bin viel mehr im Reinen mit mir als damals.“