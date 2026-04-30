Janke nach 14 Jahren noch einmal „Der Bachelor“!

Damit hat wohl keiner gerechnet: RTL holt den „Ur-Bachelor“ zurück! Mit „Der Bachelor – Pauls zweite Chance“ wagt der Sender ein echtes Liebes-Experiment – und schickt den ersten Rosenkavalier, Paul Janke (44) erneut auf die Suche nach Mrs. Right.
2012 verteilte er zum ersten Mal Rosen, jetzt – mehr als ein Jahrzehnt später – startet er sein Comeback. Paul Janke ist älter, erfahrener und will es diesmal wirklich wissen. Seine Mission: echte Gefühle statt TV-Romantik von der Stange.
„14 Jahre danach wieder Rosen verteilen zu dürfen, ist eine Ehre“, sagt der Hamburger. Und klar: Traumkulisse, Dates, 20 Frauen – das lässt sich der Bachelor-Veteran nicht zweimal sagen. Doch diesmal zählt für ihn mehr als nur der perfekte Moment: „Ich bin viel mehr im Reinen mit mir als damals.“
RTL erfüllt Fan-Traum – Premiere in Deutschland!
In der Rosen-Community wurde es jahrelang gefordert, jetzt ist es Realität: Ein Ex-Bachelor kehrt zurück. Für RTL ist das Format ein Novum – und ein Quotengarant mit Nostalgie-Faktor.
„Ihr Liiiiiiiiiieebeeeeeen!“ – Kult-Sprüche inklusive
Fans dürfen sich auf das volle Paul-Paket freuen: Charme, Selbstironie und natürlich seine legendären Sprüche. Wer ihn aus „Bachelor in Paradise“ kennt, weiß – wenn’s emotional wird, ist gute Laune garantiert.
Jetzt bewerben: Wer will Pauls Herz erobern?
Auch für Single-Frauen wird’s ernst: Bewerbungen für die neue Staffel laufen bereits. Gesucht werden selbstbewusste Persönlichkeiten, die Lust auf Liebe, Drama und vielleicht das große Happy End haben.
Ein Comeback mit Ansage: Paul Janke soll liefern, was ihm 2012 verwehrt blieb – die grosse Liebe. Ob’s diesmal klappt? Ganz Deutschland wird zusehen.
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