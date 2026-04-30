Darum hält Max Verstappen den Vertrag bis 2028 ein

„Max ist mit Herz und Seele dabei“

Klar, dass sich in diesem Zusammenhang immer wieder die Frage nach der Zukunft von Max Verstappen (Vertrag bis 2028) stellt. Vor Miami nahm Teamchef Laurent Mekies Stellung. „Max ist mit Herz und Seele dabei, er steckt seine ganze Energie in dieses Unterfangen, ist mit Leidenschaft bei der Sache.“ Und Marko ergänzte: „Red Bull hat einige Probleme am Auto erkannt, Lösungen gefunden. Wenn das Auto wettbewerbsfähig ist, dann wird auch die Freude bei Max zurückkehren, sich seine Laune verbessern. Erst recht, wenn man im Reglement Richtung 2027 weiter nachjustiert, weil nicht nur für Max ist klar, es muss wieder mehr Racing als Economically Runs geben.“