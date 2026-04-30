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„Lösungen gefunden“

Darum hält Max Verstappen den Vertrag bis 2028 ein

Formel 1
30.04.2026 08:58
Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)
Porträt von Richard Köck
Von Richard Köck

Rücktritt oder Wechsel? Die Spekulationen um Max Verstappen reißen nicht ab. Warum der Formel-1-Star dennoch seinen Vertrag bei Red Bull erfüllen wird ...

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Die Liste der Abgänge bei Red Bull Racing liest sich wie das „Who is who“ der Formel 1: Helmut Marko, Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Gianpiero Lambiase, Rob Marshall, Lee Stevenson, Will Courtenay, Steve Winstalney, Vin Dhanani, Michael Broadhurst, sie alle haben das Team verlassen, Gerüchten zufolge könnte Superstrategin Hannah Schmitz schon bald folgen

„Max ist mit Herz und Seele dabei“
Klar, dass sich in diesem Zusammenhang immer wieder die Frage nach der Zukunft von Max Verstappen (Vertrag bis 2028) stellt. Vor Miami nahm Teamchef Laurent Mekies Stellung. „Max ist mit Herz und Seele dabei, er steckt seine ganze Energie in dieses Unterfangen, ist mit Leidenschaft bei der Sache.“ Und Marko ergänzte: „Red Bull hat einige Probleme am Auto erkannt, Lösungen gefunden. Wenn das Auto wettbewerbsfähig ist, dann wird auch die Freude bei Max zurückkehren, sich seine Laune verbessern. Erst recht, wenn man im Reglement Richtung 2027 weiter nachjustiert, weil nicht nur für Max ist klar, es muss wieder mehr Racing als Economically Runs geben.“

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30.04.2026

Und der Autor dieser Zeilen meint: Mercedes, Ferrari und McLaren werden keinen Piloten entlassen, womit nur ein Formel 1-Abschied von Verstappen infrage käme. Aber Hand aufs Herz: Mit GT-Verträgen kann man sich Apartment, Jacht und Privatjet in Monaco nicht leisten!

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