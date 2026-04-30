Höchste Brandgefahr in Niederösterreichs Wäldern

Die Waldbrandgefahr ist aktuell so hoch wie schon lange nicht. Auch in Niederösterreich hat sich durch die derzeit außergewöhnliche Trockenheit die Lage zugespitzt. Seit Mittwoch gelten daher in allen Bezirken des Landes die Waldbrandverordnungen. „Jedes noch so kleine Risiko muss derzeit vermieden werden, denn schon der kleinste Funke kann verheerende Folgen haben“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf.