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Geldstrafen drohen

Höchste Brandgefahr in Niederösterreichs Wäldern

Niederösterreich
30.04.2026 09:00
Zu Bränden wie diesen musste die Feuerwehr in Niederösterreich im Vorjahr 1053-mal ausrücken.
Zu Bränden wie diesen musste die Feuerwehr in Niederösterreich im Vorjahr 1053-mal ausrücken.(Bild: BFKDO GMÜND)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Aufgrund der außergewöhnlichen Trockenheit gelten ab sofort in allen Bezirken des Bundeslandes Niederösterreich die Waldbrandverordnungen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen von bis zu 7270 Euro.

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Die Waldbrandgefahr ist aktuell so hoch wie schon lange nicht. Auch in Niederösterreich hat sich durch die derzeit außergewöhnliche Trockenheit die Lage zugespitzt. Seit Mittwoch gelten daher in allen Bezirken des Landes die Waldbrandverordnungen. „Jedes noch so kleine Risiko muss derzeit vermieden werden, denn schon der kleinste Funke kann verheerende Folgen haben“, erklärt Landesvize Stephan Pernkopf.

Konkret bedeutet das, dass das Entzünden von Feuern (etwa für den Grill oder für ein Lagerfeuer) sowie das Rauchen in den Wäldern und deren Gefährdungsbereichen verboten ist. Auch das Wegwerfen von Zigaretten, Glasflaschen und Co. ist untersagt. Wer dagegen verstößt, muss mit Geldstrafen von bis zu 7270 Euro rechnen.

Pernkopf und Fahrafellner: „Schützt Wälder und Natur!“
Pernkopf und Fahrafellner: „Schützt Wälder und Natur!“(Bild: NÖ Landesfeuerwehrverband)

Die Feuerwehr ist vorbereitet
Bei der Feuerwehr stehen im Sonderdienst Waldbrand zudem rund 600 Florianis rund um die Uhr bereit. Im Vorjahr mussten im weiten Land 1053 Wald- und Flurbrände bekämpft werden. „Unsere Feuerwehren sind dank spezieller Ausrüstung und entsprechender Ausbildung bestens vorbereitet. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich wurden 16 HLF2 und 17 Pick-ups mit Pumpen angeschafft, ergänzt durch weitere Waldbrandcontainer in den Bezirken“, betont Feuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

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Zudem gibt es in rund 300 Gemeinden Waldfachpläne, die mit dem Land und den Feuerwehren ausgearbeitet wurden, um im Einsatzfall gut vorbereitet zu sein. „Wir zählen auf die Mithilfe aller, damit unsere Wälder und die Natur in Niederösterreich geschützt bleiben“, so Pernkopf.

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