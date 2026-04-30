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Mostviertel

Wandern, wo der Most zu Hause ist

Reisen & Urlaub
30.04.2026 09:00
Von der Schmiedemeile Ybbsitz auf den Prochenberg
Von der Schmiedemeile Ybbsitz auf den Prochenberg(Bild: Niederösterreich Werbung/Sabine Wieser)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Zwischen rund 500.000 blühenden Mostbirnbäumen, urigen Vierkanthöfen und über 110 km Wanderwegen zeigt sich das Mostviertel im Frühling von seiner schönsten Seite. Auf geht’s!

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Das Gelände im Mostviertel gibt viel her. Vom sanften Hügelland bis zum alpinen Grat ist für Wanderbegeisterte alles dabei. Zwischen frisch gemähten Wiesen, gepflegten Streuobstbeständen und historischen Handelswegen ist die Region geprägt von Landwirtschaft, wiederbelebtem Handwerk und Tourismus.

Streuobstwiesen mit alten Mostbirnensorten Grüne Pichlbirne, Speckbirne und Landlbirne prägen ...
Streuobstwiesen mit alten Mostbirnensorten Grüne Pichlbirne, Speckbirne und Landlbirne prägen das sanfte Hügelland.(Bild: Franz Weingartner)

Entlang der rund 200 Kilometer langen Moststraße erstreckt sich das größte geschlossene Mostbirnbaumgebiet Europas mit etwa 300.000 Bäumen. Im gesamten Mostviertel sind es eine halbe Million. Die Wiesen mit alten Sorten wie Grüne Pichlbirne, Speckbirne und Landlbirne liegen zwischen Amstetten, St. Peter in der Au, Seitenstetten, Ardagger und Waidhofen an der Ybbs. Das regionale Leitprodukt entsteht aus dem Saft dieser Birnen. Nach der Ernte werden die Früchte gewaschen, gemahlen, gepresst und der Saft anschließend vergoren, bis daraus der typische, leicht herbe Birnenmost entsteht.

Infos

  • Herz-des-Mostviertels-Rundwanderweg
    Länge: 110 km auf acht Etappen
    Höhenmeter: ca. 2700 hm
    Gehzeit: jeweils 4-6 Stunden
  • Schmiedemeile Ybbsitz auf Prochenberg
    Länge: 8,6 km
    Höhenmeter: 450-500 hm
    Gehzeit: 3 Std.
  • Druidenweg – Ysperklamm Nr. 31
    Länge: 8,4 km
    Höhenmeter: 440-450 hm
    Gehzeit: 3 Std.
  • Ötschergipfel
    Länge: 11,6 km
    Höhenmeter: ca. 990 hm
    Gehzeit: 5,5 Std.
  • Durch die Hagenbachklamm
    Länge: 16,9 km
    Höhenmeter: ca. 350 hm
    Gehzeit: 5 Std.
  • Gipfelwanderung Hochkar
    Länge: 5,1 km
    Höhenmeter: ca. 290 hm
    Gehzeit: 2 Std.
  • Vom Erlaufsee über die Brach auf die Gemeindealpe
    Länge: 15 km
    Höhenmeter: ca. 830 hm
    Gehzeit: 5,5 Std.
  • Hohenstein von Sois
    Länge: ca. 12 km
    Höhenmeter: ca. 870 hm
    Gehzeit: 4,5 Std.
  • Erlaufsee – Rundweg
    Länge: 5,4 km
    Höhenmeter: ca. 100 hm
    Gehzeit: 1,5 Std.
  • Lassingfall – Ötscherhias – Erlaufklause
    Länge: 8,7 km
    Höhenmeter: ca. 250 hm
    Gehzeit: 2,5 Std.

Panorama zwischen Ötscher und Donau Im sanft hügeligen Kernland des Mostviertels verläuft der Herz-des-Mostviertels-Rundwanderweg – 110 Kilometer, acht Etappen, 2700 Höhenmeter und Lebensraum für Steinkauz, Gartenrotschwanz und Wildbienen. Lehrpfade und Betriebe wie der GenussBauernhof Distelberger oder der Mostlandhof Purgstall zeigen Pflege und Verarbeitung der Früchte.

Die Eisenstraße Niederösterreich – von Waidhofen an der Ybbs über Ybbsitz bis Lunz am See – ist das historische Zentrum der Schmiedekunst. Hier entstand über Jahrhunderte eine dichte Struktur aus Schmieden, Holzwerkstätten, Glas- und Textilbetrieben, die heute in moderner Form weitergeführt wird. Besucher erleben Werkstätten, Museen und Lehrpfade, die das Handwerk greifbar machen. Von den Werkstätten und Schmiedefeuern der Eisenstraße führt eine Route direkt hinaus in die Landschaft: Von der Schmiede-meile Ybbsitz geht es hinauf den Prochenberg.

Das Mostviertel ist das größte Viertel Niederösterreichs. Es umfasst rund 4.600 km². Redakteurin ...
Das Mostviertel ist das größte Viertel Niederösterreichs. Es umfasst rund 4.600 km². Redakteurin Susanne Zita erkundet die Region am liebsten mit ihrem Vierbeiner „Louis“.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Oben öffnet sich der Blick weit über das Ybbstal und die Bergwelt des Mostviertels. Besonders beliebt ist aber der Druidenweg durch die Ysperklamm. Am Übergang vom Most- zum Waldviertel führt er durch eine wildromantische Schlucht mit Wasserfällen, moosbewachsenen Felsen und dem markanten Druidenstein. Auf den Stegen entlang des Bachs zeigt sich die Kraft des Wassers, v. a. im Frühling nach der Schneeschmelze.

Infos: Mostviertel Tourismus GmbH 
www.mostviertel.at, Tel. 07482/204 44

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