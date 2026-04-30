Wandern, wo der Most zu Hause ist

Zwischen rund 500.000 blühenden Mostbirnbäumen, urigen Vierkanthöfen und über 110 km Wanderwegen zeigt sich das Mostviertel im Frühling von seiner schönsten Seite. Auf geht’s!
Das Gelände im Mostviertel gibt viel her. Vom sanften Hügelland bis zum alpinen Grat ist für Wanderbegeisterte alles dabei. Zwischen frisch gemähten Wiesen, gepflegten Streuobstbeständen und historischen Handelswegen ist die Region geprägt von Landwirtschaft, wiederbelebtem Handwerk und Tourismus.
Entlang der rund 200 Kilometer langen Moststraße erstreckt sich das größte geschlossene Mostbirnbaumgebiet Europas mit etwa 300.000 Bäumen. Im gesamten Mostviertel sind es eine halbe Million. Die Wiesen mit alten Sorten wie Grüne Pichlbirne, Speckbirne und Landlbirne liegen zwischen Amstetten, St. Peter in der Au, Seitenstetten, Ardagger und Waidhofen an der Ybbs. Das regionale Leitprodukt entsteht aus dem Saft dieser Birnen. Nach der Ernte werden die Früchte gewaschen, gemahlen, gepresst und der Saft anschließend vergoren, bis daraus der typische, leicht herbe Birnenmost entsteht.
Panorama zwischen Ötscher und Donau Im sanft hügeligen Kernland des Mostviertels verläuft der Herz-des-Mostviertels-Rundwanderweg – 110 Kilometer, acht Etappen, 2700 Höhenmeter und Lebensraum für Steinkauz, Gartenrotschwanz und Wildbienen. Lehrpfade und Betriebe wie der GenussBauernhof Distelberger oder der Mostlandhof Purgstall zeigen Pflege und Verarbeitung der Früchte.
Die Eisenstraße Niederösterreich – von Waidhofen an der Ybbs über Ybbsitz bis Lunz am See – ist das historische Zentrum der Schmiedekunst. Hier entstand über Jahrhunderte eine dichte Struktur aus Schmieden, Holzwerkstätten, Glas- und Textilbetrieben, die heute in moderner Form weitergeführt wird. Besucher erleben Werkstätten, Museen und Lehrpfade, die das Handwerk greifbar machen. Von den Werkstätten und Schmiedefeuern der Eisenstraße führt eine Route direkt hinaus in die Landschaft: Von der Schmiede-meile Ybbsitz geht es hinauf den Prochenberg.
Oben öffnet sich der Blick weit über das Ybbstal und die Bergwelt des Mostviertels. Besonders beliebt ist aber der Druidenweg durch die Ysperklamm. Am Übergang vom Most- zum Waldviertel führt er durch eine wildromantische Schlucht mit Wasserfällen, moosbewachsenen Felsen und dem markanten Druidenstein. Auf den Stegen entlang des Bachs zeigt sich die Kraft des Wassers, v. a. im Frühling nach der Schneeschmelze.
Infos: Mostviertel Tourismus GmbH
www.mostviertel.at, Tel. 07482/204 44
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