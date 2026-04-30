Wandern, wo der Most zu Hause ist

Die Eisenstraße Niederösterreich – von Waidhofen an der Ybbs über Ybbsitz bis Lunz am See – ist das historische Zentrum der Schmiedekunst. Hier entstand über Jahrhunderte eine dichte Struktur aus Schmieden, Holzwerkstätten, Glas- und Textilbetrieben, die heute in moderner Form weitergeführt wird. Besucher erleben Werkstätten, Museen und Lehrpfade, die das Handwerk greifbar machen. Von den Werkstätten und Schmiedefeuern der Eisenstraße führt eine Route direkt hinaus in die Landschaft: Von der Schmiede-meile Ybbsitz geht es hinauf den Prochenberg.