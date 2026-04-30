Populisten haben es mit unseren Gehirnen leicht

Auf Vorurteile, Rassismus und Gruppenlogik getrimmt

Laut Yu ist unser Gehirn nämlich evolutionsbiologisch auf Vorurteile, Rassismus und Gruppenlogik getrimmt. Es tue sich schwer mit Toleranz und Diversität. Um das Überleben seiner Trägerin oder seines Trägers zu sichern, muss es nämlich „in der Lage sein, die Realität schnell zu kategorisieren und zu vereinfachen, außenstehende Gruppen sofort in Freunde und Feinde einzuteilen und sich vor allem vor dem Fremden und Ungewissen zu fürchten“, so Yu. All das sind Merkmale, die völlig quer liegen zu den Werten einer modernen und aufgeklärten Gesellschaft. In ihr wird uns nämlich eingebläut, dass wir keine Vorurteile haben dürfen, uns nicht vor andersfarbigen Menschen fürchten dürfen und immer tolerant sein müssen.