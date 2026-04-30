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Ein Erlebnis für alle Sinne mitten in Rijeka

Socialmediareise Kroatien
30.04.2026 09:00
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„Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder inmitten des bunten Markttreibens.
„Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder inmitten des bunten Markttreibens.(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Zwischen Markttreiben, frischem Fisch und gelebter Geschichte entdeckt Tanja die echte Seite Rijekas – und reist danach zurück in die kleinste Stadt der Welt.

Rijeka zeigt sich von seiner unverfälschten Seite: Mitten im Zentrum der größten Hafenstadt im Norden Kroatiens taucht Tanja in das bunte Treiben des berühmten Fischmarkts ein.

Die Stadt ist rau, ehrlich und alles andere als geschniegelt – genau das macht ihren besonderen Reiz aus. Statt klassischer Urlaubsidylle erwartet Besucher hier ein authentischer Einblick in den Alltag der Einheimischen.

Überraschung am Marktstand
Am Markt angekommen, ist Tanja zunächst überrascht: Statt des erwarteten Fischgeruchs liegt der Duft von frischem Obst, Gemüse und aromatischen Kräutern in der Luft. Kein Wunder – der Markt, der bereits seit dem 19. Jahrhundert besteht, ist bis heute ein zentraler Treffpunkt der Region.

(Bild: krone.tv)
(Bild: krone.tv)

Erst beim Betreten der Markthalle zeigt sich das volle Bild: Frischer Fisch direkt aus der Adria, von Sardinen über Doraden bis hin zu Tintenfisch und Muscheln – ein Fest für alle Sinne.

Zeitreise in der kleinsten Stadt der Welt
Nach dem lebhaften Markterlebnis geht es für Tanja zurück nach Hum. Selbst die kleinste Stadt der Welt überrascht mit kulturellen Highlights – etwa dem „Museum of Hum AurA“.

Hier taucht Tanja in den Alltag vergangener Zeiten ein. Originalgetreu eingerichtete Räume wie Schule, Post, Laden, Schmiede und Apotheke geben spannende Einblicke in das frühere Leben in Istrien.

(Bild: krone.tv)

Mitmachen ausdrücklich erwünscht
Das Besondere: Im Museum darf nicht nur geschaut, sondern auch ausprobiert werden. Besucher testen alte Schriftarten, entdecken traditionelles Handwerk oder stellen sogar eigene Kräuterprodukte her.

Tanja nimmt euch weiterhin mit zu den schönsten Orten entlang der kroatischen Küste. Jetzt reinklicken, mitreisen und inspirieren lassen!

(Bild: CNTB)
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