Israel fing zwei Schiffe von Gaza-Hilfsflotte ab

Der Gaza-Krieg begann mit dem Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1200 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden. Im Oktober 2025 war eine Waffenruhe in dem Palästinensergebiet in Kraft getreten, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Israel und die Hamas werfen sich gegenseitig Verstöße gegen das Abkommen vor. Die humanitäre Lage in dem Küstengebiet ist Hilfsorganisationen zufolge weiterhin äußerst prekär.