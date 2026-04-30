Inflation im April auf 3,3 Prozent gestiegen

Die Inflationsrate für April beträgt laut Schnellschätzung der Statistik Austria 3,3 Prozent. Im Vergleich zum März dürfte damit das Preisniveau um 0,3 Prozent steigen.
Weiterhin beeinflusst die geopolitische Lage die Teuerung. Das zeigt sich vor allem bei den Preisen für Treibstoff und Heizöl, die starke Inflationstreiber bleiben. Insgesamt lagen die Energiepreise um 10,7 Prozent über dem Niveau von April 2025.
Spritpreisbremse dämpfte Teuerung
„Preisdämpfend wirkte die im April 2026 eingeführte Spritpreisbremse“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. „Sie senkte die Preise für Benzin und Diesel um bis zu 10 Cent pro Liter. Dadurch fiel die Inflation um bis zu 0,2 Prozentpunkte niedriger aus.“
Langsamerer Preisanstieg bei Dienstleistungen
„Der im Vergleich zum Vorjahr um zwei Wochen frühere Ostertermin wirkte in ähnlichem Ausmaß preisdämpfend auf Pauschalreisen“, erklärte Lenk in einer Aussendung. „Auch aus diesem Grund stiegen die Dienstleistungspreise als wichtigster Inflationstreiber mit 3,9 Prozent deutlich schwächer als im März, als noch ein Plus von 4,5 Prozent verzeichnet worden war.“
Die Preise für Lebensmittel, Tabak und Alkohol stiegen um 2,7 Prozent, hier etwas stärker als die 2,4 Prozent im März. Von März auf April 2026 zog das allgemeine Preisniveau um 0,3 Prozent an. Die Kerninflation – ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise – betrug laut der Schnellschätzung im April 2,7 Prozent. Die Statistik Austria präsentiert in der Regel zur Monatsmitte die definitiven Zahlen für den jeweiligen Vormonat.
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