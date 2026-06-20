Sebastian Ofner verlor Challenger-Finale von Parma

Sabalenka wartet auf Rasen-Titel

Auf ihren ersten Rasen-Titel warten muss Aryna Sabalenka. Die Belarussin unterlag der US-Amerikanerin Jessica Pegula im Halbfinale von Berlin 4:6,7:6(4),0:6. Im Endspiel trifft Pegula auf die Tschechin Linda Noskova. French-Open-Titelträger Alexander Zverev schied zum vierten Mal in Folge im Halbfinale von Halle aus. Der Deutsche erklärte die 7:6(4),4:6,5:7-Niederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit falschen Angaben seines Diabetes-Sensors: „Ich habe mir viel zu viel gespritzt“, erklärte Zverev die Konsequenz. „Er sei dann körperlich phasenweise „gar nicht da“ gewesen.