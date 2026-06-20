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Sebastian Ofner verlor Challenger-Finale von Parma

Tennis
20.06.2026 21:03
Sebastian Ofner verlor das Challenger-Finale von Parma.
Sebastian Ofner verlor das Challenger-Finale von Parma.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Steirer Sebastian Ofner hat das Finale des Tennis-Challengers von Parma verloren. Der 30-Jährige unterlag am Samstagabend bei diesem ATP-125-Sandturnier als Nummer vier gesetzt dem zweitgereihten Franzosen Luca Van Assche in 2:10 Stunden 6:2,2:6,3:6. 

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Ofner wird sich dennoch in der Weltrangliste verbessern, sich rund um Platz 110 wiederfinden. Eine Finalniederlage am Ende einer Samstag-Doppelschicht gab es auf niedriger Ebene auch für Jurij Rodionov.

Um 14 Positionen verbessert
Der als Nummer 4 gesetzte Niederösterreicher besiegte im nachgetragenen Halbfinale beim ATP-Rasen-Challenger in Dublin den topgesetzten Franzosen Titouan Droguet zunächst 7:6(3),6:1. Ein paar Stunden später unterlag er dem Briten Henry Searle 4:6,2:6. Im ATP-Ranking wird er sich um 14 Positionen auf Platz 138 verbessern. Auf WTA-Ebene erreichte Sinja Kraus in Bad Homburg die zweite Qualifikationsrunde, Lilli Tagger schied in ihrer Wimbledon-Vorbereitung der Ausscheidung von Eastbourne in der ersten Runde nach drei vergebenen Matchbällen aus.

Aryna Sabalenka
Aryna Sabalenka(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Sabalenka wartet auf Rasen-Titel
Auf ihren ersten Rasen-Titel warten muss Aryna Sabalenka. Die Belarussin unterlag der US-Amerikanerin Jessica Pegula im Halbfinale von Berlin 4:6,7:6(4),0:6. Im Endspiel trifft Pegula auf die Tschechin Linda Noskova. French-Open-Titelträger Alexander Zverev schied zum vierten Mal in Folge im Halbfinale von Halle aus. Der Deutsche erklärte die 7:6(4),4:6,5:7-Niederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit falschen Angaben seines Diabetes-Sensors: „Ich habe mir viel zu viel gespritzt“, erklärte Zverev die Konsequenz. „Er sei dann körperlich phasenweise „gar nicht da“ gewesen.

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