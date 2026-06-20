Kroos überzeugt: „Wir sind zu gut, als dass …!“

Curacao hatte man zum Auftakt der WM im ersten Aufeinandertreffen 7:1 weggefegt, im zweiten Spiel geht es am Samstag für die Deutschen gegen einen deutlich härteren Brocken. Ex-Aushängeschild Toni Kroos ist aber von einem Sieg gegen die Elfenbeinküste überzeugt.
„Auf jeden Fall ist das ein anderes Kaliber“, ist für Deutschland-Legende Toni Kroos vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste klar, dass es nicht wie gegen Curacao ein Spaziergang wird. Zumal die „Elefanten“ zum Auftakt Ecuador mit 1:0 und in der Vorbereitung auf die WM sogar Frankreich mit 2:1 bezwangen.
Defensiv eine echte Macht
Und vor allem ist die Elfenbeinküste defensiv ein echter Brocken. Denn in der gesamten WM-Qualifikation blieb die Mannschaft von Emerse Fae ohne Gegentor. Mit acht Siegen, zwei Remis und einem Torverhältnis von 25:0 schloss man die Gruppe souverän auf Rang eins ab.
Podcast mit Bruder Felix
Und dennoch sagt Kroos im Podcast „Einfach mal Luppen“, den der ehemalige Real- und Bayern-Star gemeinsam mit seinem Bruder Felix macht: „Wir werden fußballerisch die bessere Mannschaft sein, wenn wir physisch in der Lage sind, dagegen zuhalten, wenn wir in den Zweikämpfen da sind und wenn wir in der Konterunterbindung gut sind, dann glaube ich, dass wir das Spiel gewinnen werden. Weil wir zu gut sind, als dass die Elfenbeinküste 90 Minuten alles weg verteidigen kann. Als Ergebnis tippe ich ein 3:1“, so Kroos.
Sein Bruder tippt hingegen auf ein Unentschieden. „Die werden uns alles abverlangen, das wird der erste richtige Test!“
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