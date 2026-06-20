Kroos überzeugt: „Wir sind zu gut, als dass …!“

Podcast mit Bruder Felix

Und dennoch sagt Kroos im Podcast „Einfach mal Luppen“, den der ehemalige Real- und Bayern-Star gemeinsam mit seinem Bruder Felix macht: „Wir werden fußballerisch die bessere Mannschaft sein, wenn wir physisch in der Lage sind, dagegen zuhalten, wenn wir in den Zweikämpfen da sind und wenn wir in der Konterunterbindung gut sind, dann glaube ich, dass wir das Spiel gewinnen werden. Weil wir zu gut sind, als dass die Elfenbeinküste 90 Minuten alles weg verteidigen kann. Als Ergebnis tippe ich ein 3:1“, so Kroos.