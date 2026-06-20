Baby-Dilemma sorgt in Belgien für hitzige Debatte

„Will auf jeden Fall dabei sein“

„Es kommt darauf an, wann es passiert, aber es ist mein erstes Kind, also will ich auf jeden Fall dabei sein“, stellte Doku klar. „Niemand will die Geburt seines ersten Kindes verpassen. Aber ich weiß auch, dass es im Fußball auch andere Überlegungen zu berücksichtigen gibt.“ Der belgische Verband wolle dem ManCity-Spieler sogar einen Privatjet zur Verfügung stellen. Die heimische Presse sieht die Situation jedoch nicht so locker.