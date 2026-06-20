Deutschland gegen Elfenbeinküste ab 22 Uhr LIVE

Der Sieger dieses Duells steht fix in der K.-o.-Phase. Allerdings würde beiden Teams nach ihren Auftaktsiegen in Toronto wohl bereits ein Remis reichen. Die DFB-Elf von Coach Julian Nagelsmann will nach dem 7:1 gegen Curacao auch gegen die Ivorer ihre WM-Form unter Beweis stellen und weiter Selbstvertrauen für den weiteren Turnierverlauf tanken. Zudem steht in der Partie auch der Gruppensieg zur Disposition. „Ich finde schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Trotzdem gibt es Dinge, die wir besser machen müssen gegen noch bessere Gegner“, appellierte Nagelsmann. Es gebe keinerlei Veranlassung, „jetzt die Füße hochzulegen“, zog Nagelsmann gemeinsam mit Tormann-Routinier Manuel Neuer die Zügel weiter an. „Ich glaube einfach, dass es bei diesem Turnier, bei den Bedingungen, die ja vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie in Brasilien sind, um den Extrameter geht“, bemerkte Neuer.