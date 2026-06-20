Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Gruppe E im Ticker

Deutschland gegen Elfenbeinküste ab 22 Uhr LIVE

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 06:00
DFB-Kapitän Joshua Kimmich
DFB-Kapitän Joshua Kimmich(Bild: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweiter WM-Spieltag in Gruppe E: Deutschland trifft auf die Elfenbeinküste. Um 22 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Der Sieger dieses Duells steht fix in der K.-o.-Phase. Allerdings würde beiden Teams nach ihren Auftaktsiegen in Toronto wohl bereits ein Remis reichen. Die DFB-Elf von Coach Julian Nagelsmann will nach dem 7:1 gegen Curacao auch gegen die Ivorer ihre WM-Form unter Beweis stellen und weiter Selbstvertrauen für den weiteren Turnierverlauf tanken. Zudem steht in der Partie auch der Gruppensieg zur Disposition. „Ich finde schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Trotzdem gibt es Dinge, die wir besser machen müssen gegen noch bessere Gegner“, appellierte Nagelsmann. Es gebe keinerlei Veranlassung, „jetzt die Füße hochzulegen“, zog Nagelsmann gemeinsam mit Tormann-Routinier Manuel Neuer die Zügel weiter an. „Ich glaube einfach, dass es bei diesem Turnier, bei den Bedingungen, die ja vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie in Brasilien sind, um den Extrameter geht“, bemerkte Neuer.

Zumal die Elfenbeinküste eine andere Hausnummer als Curacao ist. Das haben die Westafrikaner gegen Ecuador (1:0) unter Beweis gestellt. Vor allem der 19-jährige Leipzig-Legionär Yan Diomande beeindruckte. „Sein Dribbling ist schon außergewöhnlich, er hat ein krasses Tempo“, meinte DFB-Kapitän Joshua Kimmich. „Das sind D-Züge“, sagte Antonio Rüdiger über die afrikanische Angriffsreihe. Für Wirbel der anderen Art sorgte Elye Wahi. Dem ivorischen Stürmer war zunächst von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert worden. Wenig später dann die Wende bzw. das Happy End: Der 23-jährige Wahi, der in Frankreich offenbar mit Spielmanipulationsvorwürfen konfrontiert ist, darf doch nach Toronto.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Goldtor
Mexiko vs. Südkorea 1:0! Alle Highlights im Video
WM-Schützenfest
Alle Tore im Video: Kanada deklassiert Katar 6:0!
WM-Hit
Schweiz besiegt Bosnien 4:1 – alle Tore im Video!
WM-Remis
Tschechien vs. Südafrika 1:1, die Video-Highlights
WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.556 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.112 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
77.392 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1838 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1004 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
764 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Rückkehr naht
Grünes Licht für Brasiliens Superstar Neymar
Gruppe D im Ticker
Die Türkei braucht ein Tor – sonst ist sie draußen
Hitziges Türkei-Match
Hand vor Mund – Rot! Ex-Rapidler mittendrin
Gruppe F im Ticker
WM: Niederlande gegen Schweden ab 19 Uhr LIVE
Gruppe E im Ticker
Deutschland gegen Elfenbeinküste ab 22 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf