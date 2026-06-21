Hier findet Israels Heimspiel gegen ÖFB-Team statt

Nations-League-Start im November

Die ÖFB-Auswahl trifft in Gruppe 3 der Liga B im Herbst neben Israel auch auf den von ihrem früheren Teamchef Franco Foda betreuten Kosovo und auf Irland. Der Auftakt gegen Israel erfolgt am 24. September in Linz, drei Tage später geht es in Wien gegen die Kosovaren. Danach folgen Reisen nach Irland (1. Oktober) und in Kosovos Hauptstadt Prishtina (4. Oktober). Österreichs Heimspiel gegen Irland steigt am 14. November erneut in Linz.