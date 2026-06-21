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In der Nations League

Hier findet Israels Heimspiel gegen ÖFB-Team statt

Fußball International
21.06.2026 00:27
In diesem Stadion wird Österreich gegen Israel spielen.
In diesem Stadion wird Österreich gegen Israel spielen.(Bild: EPA/Zsolt Czegledi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet sein Auswärtsspiel gegen Israel in der kommenden Nations League in Debrecen in Ostungarn.

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Das bestätigte der ÖFB am Samstag der APA. Das abschließende Gruppenspiel geht am 17. November im rund 20.000 Zuschauer fassenden Nagyerdei-Stadion über die Bühne. Israel kann seine Heimspiele aufgrund der politischen Situation weiterhin nicht im eigenen Land austragen. Schon im Vorjahr waren die Israelis mehrheitlich nach Debrecen ausgewichen.

Nations-League-Start im November
Die ÖFB-Auswahl trifft in Gruppe 3 der Liga B im Herbst neben Israel auch auf den von ihrem früheren Teamchef Franco Foda betreuten Kosovo und auf Irland. Der Auftakt gegen Israel erfolgt am 24. September in Linz, drei Tage später geht es in Wien gegen die Kosovaren. Danach folgen Reisen nach Irland (1. Oktober) und in Kosovos Hauptstadt Prishtina (4. Oktober). Österreichs Heimspiel gegen Irland steigt am 14. November erneut in Linz.

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