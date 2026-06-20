Zwei Unfälle in einer Woche: Gefährlicher Schlaf

Ein deutsches Paar war am Samstag in den frühen Morgenstunden (5.50 Uhr) auf der Tauernautobahn in Richtung Villach unterwegs. Die Lenkerin (52) wurde müde und baute, als sie am Steuer einnickte, einen Unfall. Ähnlich ist es am Donnerstag einer 26-Jährigen ergangen. Ihr Klein-Lkw überschlug sich sogar (wir haben berichtet).