Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müdigkeit am Steuer

Zwei Unfälle in einer Woche: Gefährlicher Schlaf

Kärnten
20.06.2026 20:00
Sekundenschlaf am Steuer kann zu brenzligen Situationen führen.
Sekundenschlaf am Steuer kann zu brenzligen Situationen führen.(Bild: Klemens Groh)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Zwei aktuelle Unfälle zeigen wieder auf, wie schnell Sekundenschlaf am Steuer auftreten kann. Was dazu führt und wie man sich am besten dagegen wappnet, erklärt eine Verkehrspsychologin.

0 Kommentare

Ein deutsches Paar war am Samstag in den frühen Morgenstunden (5.50 Uhr) auf der Tauernautobahn in Richtung Villach unterwegs. Die Lenkerin (52) wurde müde und baute, als sie am Steuer einnickte, einen Unfall. Ähnlich ist es am Donnerstag einer 26-Jährigen ergangen. Ihr Klein-Lkw überschlug sich sogar (wir haben berichtet).

ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger warnt vor dem Sekundenschlaf: Das kurze Einnicken am Steuer kann tödlich enden! „Sobald die typischen Anzeichen für Müdigkeit eintreten, etwa Gähnen, Augenreiben oder schlechtere Laune, ist unbedingt eine Pause einzulegen. Das sind pure Alarmsignale des Körpers“, warnt Seidenberger.

Am besten ist es, ein Nickerchen zu halten und die Reise anschließend fortzusetzen. Kleine Hilfsmittel können auch das Öffnen von Fenstern für frische Luft sein. Energydrinks oder Kaffee liefern nur kurzfristig Energie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
20.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
170.591 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
94.354 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
94.209 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1777 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1015 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
806 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Kärnten
Müdigkeit am Steuer
Zwei Unfälle in einer Woche: Gefährlicher Schlaf
Sport Tv Logo
Erste Trainerstation
Ex-Europacup-Kicker übernimmt Unterliga-Klub
Krone Plus Logo
„Kärnten Inoffiziell“
„Rohrkrepierer“: Kritik an Kinderbetreuungsgesetz
Konzerthaus Klagenfurt
Schwarze und weiße Tasten, fröhliche Musik
Eskalierter Streit
18-Jähriger rammt Burschen Messer in die Brust
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf