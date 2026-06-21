Spanien-Coach will „neuen Pullover und einen Sieg“

„Sind nicht nervös“

„Aber wir sind nicht nervös, nicht ängstlich. Wir sind angeschlagen, aber das motiviert uns vielleicht“, meinte Spaniens Coach. Zum Einsatz von Lamine Yamal wollte sich De la Fuente zunächst nicht festlegen. Später ließ er durchblicken, dass der 18-Jährige womöglich von Beginn an spielt. „Er ist so weit, dass man ihn bremsen muss. Wir sehen den wahren Lamine Yamal, seine Finesse. Die Spielzeit ist nur eine Nummer, 55, 58, 63 – das werden wir sehen.“ Die Kritik aus der Heimat am behäbigen Auftritt gegen Kap Verde hat De la Fuente angeblich nicht wahrgenommen. „Wir leben in einer Blase, ich weiß nicht, was gesagt wird.“