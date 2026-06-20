Trump: „Schutzengel“ USA könnten Maut kassieren

Es werde weder während noch nach der 60-tägigen Waffenruhe Mautgebühren in der Meerenge geben, betonte er auf seiner Plattform Truth Social. Zugleich schränkte er ein: „Es sei denn, die Mautgebühren werden von den Vereinigten Staaten von Amerika und zu deren Gunsten erhoben, falls die Vereinbarung nicht zustande kommt – und zwar für Dienstleistungen, die sie als ‘Schutzengel‘ der Länder des Nahen Ostens erbracht haben, zum Zwecke der Erstattung von Kosten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, so der US-Präsident.