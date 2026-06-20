ÖVV Teams nach Pleiten aus European League raus

Frauen-Team vor der EM-Vorbereitung in den Urlaub

„Mein Fazit der European League ist ein positives“, erklärte Schwab. „Am Service müssen wir freilich noch besser werden, dann tun wir uns auch in Block-Defense leichter. In den letzten Wochen hat das Team einen großen Schritt vorwärts gemacht.“ Die ersten Tickets für die EM 2028 lösten freilich nur die Top vier der European League. „Für die nächste European League ist uns bewusst, dass dann die EM-Tickets 5, 6, 7, 8 vergeben werden. Um eines zu holen, müssen wir weiter gut arbeiten, denn dann müssen wir Teams wie die Schweiz hinter uns lassen.“