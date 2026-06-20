Deutschlands Neuer ist jetzt WM-Rekord-Torhüter

Jetzt ist Manuel Neuer auch der größte WM-Torhüter aller Zeiten! Mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste stand der 40-jährige Deutsche bereits zum 21. Mal bei einer Weltmeisterschaft im Tor – das schaffte vor ihm noch keiner!
Bislang rangierte Neuer gemeinsam mit Frankreichs Hugo Lloris auf Platz 1 dieser Liste, doch mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste übertrumpfte er diesen und ist nun alleiniger Rekordhalter.
Dazu kommt: Für den fünfmaligen Welttorhüter ist es die bereits fünfte WM – nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi liefen mit jeweils sechs Turnieren noch öfter beim Mega-Event der FIFA auf.
Rücktritt vom Rücktritt
Und das alles, zwei Jahre nach seinem Rücktritt! Aber Bundestrainer Julian Nagelsmann machte den Weltmeister von 2014 kurzerhand wieder zur Nummer eins – Quali-Keeper Oliver Baumann wurde zurückgereiht.
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