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Das schaffte keiner

Deutschlands Neuer ist jetzt WM-Rekord-Torhüter

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 22:00
Manuel Neuer hat sich einen neuen Rekord gesichert.
Manuel Neuer hat sich einen neuen Rekord gesichert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jetzt ist Manuel Neuer auch der größte WM-Torhüter aller Zeiten! Mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste stand der 40-jährige Deutsche bereits zum 21. Mal bei einer Weltmeisterschaft im Tor – das schaffte vor ihm noch keiner!

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Bislang rangierte Neuer gemeinsam mit Frankreichs Hugo Lloris auf Platz 1 dieser Liste, doch mit seinem Einsatz gegen die Elfenbeinküste übertrumpfte er diesen und ist nun alleiniger Rekordhalter. 

Kylian Mbappe (l.) und Hugo Lloris
Kylian Mbappe (l.) und Hugo Lloris(Bild: AFP/AFP or licensors)

Dazu kommt: Für den fünfmaligen Welttorhüter ist es die bereits fünfte WM – nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi liefen mit jeweils sechs Turnieren noch öfter beim Mega-Event der FIFA auf. 

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