„Historisches Gemetzel!“ Abrechnung nach Debakel

„Man findet nicht viele Worte. Natürlich ist es schwer, so zu verlieren. Wir erarbeiten uns viele Chancen, aber wir sind einfach nicht gut genug“, zeigt sich Offensivstar Viktor Gyökeres enttäuscht. Sein Teamkollege Victor Lindelöf ergänzt: „Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde, aber fünf Gegentore zu kassieren ist nie gut. Wir werden aus diesem Spiel viel lernen.“ Mal sehen, wie man sich im letzten Gruppenspiel gegen Japan präsentiert.