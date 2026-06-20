Aminatis Kind „spürt leider mehr, als ich dachte“

Angst vor Wiedersehen nach Krankenhaus

Ihre Tochter sei ein halbes Jahr alt gewesen, als sie ihre Diagnose erhalten habe, sagte Aminati. Sie habe immer das Glück gehabt, in der Nähe ihrer Eltern zu leben, die ihr selbstverständlich die Kleine abgenommen hätten. Als ihre Tochter etwas größer gewesen sei, habe sie nach einem Krankenhausaufenthalt große Angst vor dem Wiedersehen gehabt, erzählte Aminati. Sie habe befürchtet, für sie fremd zu wirken.