Aminatis Kind „spürt leider mehr, als ich dachte“

Die an Krebs erkrankte deutsche Influencerin und Moderatorin Patrice Aminati kann vor ihrer Tochter nicht verbergen, wenn es ihr schlecht geht. „Dein Kind spürt dich, spürt leider mehr, als ich das gedacht habe“, sagte die 31-Jährige bei einem Gespräch mit der Paralympics-Sportlerin Elena Semechin, die ebenfalls mit einer Krebsdiagnose lebt.
Sie nehme etwa ihre Medikamente morgens und abends immer „heimlich“, sagte Aminati bei der Krebs-Convention „YES!CON“ in Berlin. Doch beim Spielen mit ihren Spielzeug-Pferden habe ihre dreieinhalb Jahre alte Tochter dann gesagt: „Hier, du bekommst Medizin. Mama nimmt auch viele Tabletten.“
„Wir können Kindern nichts vormachen“
Die 31-Jährige sagte: „Das war ein Schlag in die Magengrube, weil ich mir dachte: Wir können Kindern nichts vormachen. Natürlich verstehen sie nicht jedes Wort, aber sie spüren dich.“ Es sei eine unfassbar schwierige Situation. Zum einen würden Kinder Kraft schenken, doch wenn man pflegebedürftig sei und Schmerzen habe, sei es wichtig, ein Netz zu haben, das einen unterstütze.
Bei Aminati wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen. Im Dezember hatte Aminati die Trennung von ihrem Ehemann, dem Fernsehmoderator Daniel Aminati (52), bekannt gegeben.
Angst vor Wiedersehen nach Krankenhaus
Ihre Tochter sei ein halbes Jahr alt gewesen, als sie ihre Diagnose erhalten habe, sagte Aminati. Sie habe immer das Glück gehabt, in der Nähe ihrer Eltern zu leben, die ihr selbstverständlich die Kleine abgenommen hätten. Als ihre Tochter etwas größer gewesen sei, habe sie nach einem Krankenhausaufenthalt große Angst vor dem Wiedersehen gehabt, erzählte Aminati. Sie habe befürchtet, für sie fremd zu wirken.
Die Influencerin wurde bei der „YES!CON“ mit dem „Ring of Courage“ ausgezeichnet, der ihr Engagement für die Enttabuisierung von Krebs sowie ihren Einsatz für Aufklärung und Prävention ehrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.