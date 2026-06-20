Schwarze und weiße Tasten, fröhliche Musik

Den großen Konzerthaussaal in Klagenfurt bespielt die Musikschule Fröhlich mit dem großen „Musik Mosaik“ im Jubiläumsjahr: Seit 25 Jahren führt Adrian Holzer Kinder und Jugendliche zur Musik.
Klavier und Akkordeon sind die beiden Instrumente, mit denen Adrian Holzer seit jeher Gefühle in Musik übersetzt. Seit 25 Jahren nimmt der Musiklehrer vor allem Kinder und Jugendliche in der Musikschule Fröhlich Klagenfurt mit auf den Weg; sie lernen, sich und andere mit Melodien zu erfreuen; die Kleinen auf der Melodika, die Größeren am Akkordeon – gespielt wird auch in den Orchestern Tastissimo und D’Akkord.
Viel Abwechslung verspricht das Programm, das Musikschule Fröhlich-Gebietsleiter Adrian Holzer und seine Tochter, die Akkordeonistin Julia-Sophie Holzer, zusammengestellt haben: Ein Udo-Jürgens-Medley, Pop- und Rockklassiker wie „Summer of 69“ und „Take On Me“ und vieles mehr sind zu hören.
„Musik Mosaik“ am Sonntag, 5. Juli (17 Uhr), im Großen Saal des Konzerthauses in Klagenfurt.
Kartenvorverkauf: https://shop.eventjet.at/de/mfklagenfurt
Die Musikschule Fröhlich freut sich auf Eltern, Freunde, ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie alle Musikinteressierten, um sie mit ihrer Musik zu begeistern und dafür mit Applaus belohnt und noch stärker motiviert zu werden.
Infos zur Musikschule: www.musikschule-froehlich.com/holzer
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.