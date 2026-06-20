Schwarze und weiße Tasten, fröhliche Musik

Klavier und Akkordeon sind die beiden Instrumente, mit denen Adrian Holzer seit jeher Gefühle in Musik übersetzt. Seit 25 Jahren nimmt der Musiklehrer vor allem Kinder und Jugendliche in der Musikschule Fröhlich Klagenfurt mit auf den Weg; sie lernen, sich und andere mit Melodien zu erfreuen; die Kleinen auf der Melodika, die Größeren am Akkordeon – gespielt wird auch in den Orchestern Tastissimo und D’Akkord.