Verletzungssorgen und zwei nicht gegebene Treffer

Mit schmerzverzerrtem Gesicht saß der Dortmunder auf dem Platz und schluckte schließlich, laut „Bild“ zur Linderung seines Leidens, eine Pille. Er hatte zwar weiterhin mit Problemen zu kämpfen, konnte aber weiterspielen. Zur Halbzeit wurde er dann durch Antonio Rüdiger ersetzt. Die Sorgenfalten sind bei Bundestrainer Julian Nagelsmann in dieser Causa sicher nicht verschwunden.