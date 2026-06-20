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Karriere-Knick?

Rap-Superstar Cro muss jetzt an der Kassa sitzen

Land & Leute
20.06.2026 22:45
Rapper Cro zeigte vollen Einsatz.
Rapper Cro zeigte vollen Einsatz.(Bild: Lena Harrer)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Kein Karriereknick, sondern eine spaßige Werbeaktion führte den deutschen Rapper in Salzburg an einen für ihn ungewöhnlichen Ort. Unbemerkt von seinen Fans blieb er in seinem neuen Kurzzeit-Beruf allerdings nicht ...

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Den deutschen Rapper Cro konnte man am Samstagnachmittag an einem eher ungewöhnlichen Ort beobachten: Er kassierte beim Interspar im Europark. Aber keine Sorge, der Superstar muss nicht etwa eine Karriereflaute übertauchen – sondern rührte mit der Aktion ordentlich die Werbetrommel für sein neues Dosen-Wasser! Mit Gasteiner brachte er eine eigene Cro-Edition Zitrone heraus.

Interspar-Chef Johannes Holzleitner mit S. Spitz-Chef Walter Scherb (re.)
Interspar-Chef Johannes Holzleitner mit S. Spitz-Chef Walter Scherb (re.)(Bild: Markus Tschepp)

Die musste in Salzburg natürlich stilecht präsentiert werden. Und so gab der deutsche Rapper nach seinem Ausflug an die Kassa natürlich auch noch einige seiner Hits zum Besten. Im Oval, der Bühne im Europark, durften rund 250 ausgewählte Fans mit ihrem Idol feiern. Leonie und Kateline waren für diesen Anlass sogar extra aus dem deutschen Hannover nach Salzburg gefahren.

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Eine nicht ganz so lange Anreise hatte Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, der sich mit seinem Podcast-Partner Martin Kaswurm ebenfalls unters Publikum mischte.

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