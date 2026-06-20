Rap-Superstar Cro muss jetzt an der Kassa sitzen

Die musste in Salzburg natürlich stilecht präsentiert werden. Und so gab der deutsche Rapper nach seinem Ausflug an die Kassa natürlich auch noch einige seiner Hits zum Besten. Im Oval, der Bühne im Europark, durften rund 250 ausgewählte Fans mit ihrem Idol feiern. Leonie und Kateline waren für diesen Anlass sogar extra aus dem deutschen Hannover nach Salzburg gefahren.