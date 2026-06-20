Rap-Superstar Cro muss jetzt an der Kassa sitzen

Kein Karriereknick, sondern eine spaßige Werbeaktion führte den deutschen Rapper in Salzburg an einen für ihn ungewöhnlichen Ort. Unbemerkt von seinen Fans blieb er in seinem neuen Kurzzeit-Beruf allerdings nicht ...
Den deutschen Rapper Cro konnte man am Samstagnachmittag an einem eher ungewöhnlichen Ort beobachten: Er kassierte beim Interspar im Europark. Aber keine Sorge, der Superstar muss nicht etwa eine Karriereflaute übertauchen – sondern rührte mit der Aktion ordentlich die Werbetrommel für sein neues Dosen-Wasser! Mit Gasteiner brachte er eine eigene Cro-Edition Zitrone heraus.
Die musste in Salzburg natürlich stilecht präsentiert werden. Und so gab der deutsche Rapper nach seinem Ausflug an die Kassa natürlich auch noch einige seiner Hits zum Besten. Im Oval, der Bühne im Europark, durften rund 250 ausgewählte Fans mit ihrem Idol feiern. Leonie und Kateline waren für diesen Anlass sogar extra aus dem deutschen Hannover nach Salzburg gefahren.
Eine nicht ganz so lange Anreise hatte Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner, der sich mit seinem Podcast-Partner Martin Kaswurm ebenfalls unters Publikum mischte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.